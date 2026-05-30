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Vai chover o dia todo em Salvador? Veja o que esperar deste sábado (30 de maio) que começou com um dilúvio

Capital baiana segue com alta chance de chuva neste sábado (30), mas previsão indica momentos de trégua ao longo do dia

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:39

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Depois da chuva forte que atingiu Salvador entre a noite desta sexta-feira (29) e a madrugada, muitos moradores acordaram com a mesma sensação: a de que o temporal não vai embora tão cedo. A previsão para este sábado (30) indica um dia de tempo instável, céu carregado e possibilidade de chuva em diferentes períodos.

Segundo a previsão do Climatempo, a capital baiana deve registrar temperaturas entre 25°C e 27°C, com manhã chuvosa, aberturas de sol à tarde e novas pancadas que podem se estender até a noite. A chance de chuva passa de 80%.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

Plataformas meteorológicas que monitoram o avanço das áreas de instabilidade apontam probabilidade de chuva próxima de 90% durante praticamente todo o sábado, além de ventos moderados vindos do sudeste.

Apesar da sensação de "dilúvio" relatada por muitos moradores durante a madrugada, a tendência não é de chuva contínua sem interrupção durante todas as horas do sábado. Os modelos indicam períodos de precipitação alternados com momentos de menor intensidade e algumas aberturas rápidas no céu.

As temperaturas devem variar entre 24°C e 29°C, enquanto a umidade do ar permanece elevada, mantendo a sensação de abafamento mesmo com o tempo fechado.

Para quem pretende sair de casa, o guarda-chuva continua sendo item obrigatório. A recomendação é acompanhar os alertas da Defesa Civil de Salvador (Codesal), especialmente em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos durante períodos de chuva mais intensa.