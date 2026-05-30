Vai chover o dia todo em Salvador? Veja o que esperar deste sábado (30 de maio) que começou com um dilúvio

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:39
Depois da chuva forte que atingiu Salvador entre a noite desta sexta-feira (29) e a madrugada, muitos moradores acordaram com a mesma sensação: a de que o temporal não vai embora tão cedo. A previsão para este sábado (30) indica um dia de tempo instável, céu carregado e possibilidade de chuva em diferentes períodos.
Segundo a previsão do Climatempo, a capital baiana deve registrar temperaturas entre 25°C e 27°C, com manhã chuvosa, aberturas de sol à tarde e novas pancadas que podem se estender até a noite. A chance de chuva passa de 80%.
Dia de chuva em Salvador
Plataformas meteorológicas que monitoram o avanço das áreas de instabilidade apontam probabilidade de chuva próxima de 90% durante praticamente todo o sábado, além de ventos moderados vindos do sudeste.
Apesar da sensação de "dilúvio" relatada por muitos moradores durante a madrugada, a tendência não é de chuva contínua sem interrupção durante todas as horas do sábado. Os modelos indicam períodos de precipitação alternados com momentos de menor intensidade e algumas aberturas rápidas no céu.
As temperaturas devem variar entre 24°C e 29°C, enquanto a umidade do ar permanece elevada, mantendo a sensação de abafamento mesmo com o tempo fechado.
Para quem pretende sair de casa, o guarda-chuva continua sendo item obrigatório. A recomendação é acompanhar os alertas da Defesa Civil de Salvador (Codesal), especialmente em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos durante períodos de chuva mais intensa.
Em resumo, o sábado deve ser marcado por muitas nuvens e chuva frequente em Salvador. A boa notícia é que a previsão não indica precipitação intensa e ininterrupta durante todo o dia, mas sim períodos de instabilidade alternados com momentos de melhora temporária do tempo.