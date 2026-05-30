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'Cidade das Águas' é a mais fria do Nordeste com 12,2 °C

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta sexta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:00

Correntina
Correntina Crédito: Reprodução

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas águas de suas cachoeiras e grutas, marcou 12,2 °C nesta sexta-feira (29).

Correntina

Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Cidade de Correntina vista de cima por Divulgação
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
Correntina por Reprodução
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Correntina por Reprodução

Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães com 12,4 °C e Barreiras com 13,8 °C. Ambas estão localizadas no oeste baiano.

Luís Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Balneário Rio de Pedras em Luis Eduardo Magalhães por SECOM/ Prefeitura de LEM
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
Luís Eduardo Magalhães por Reprodução
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Luís Eduardo Magalhães por Divulgação

Correntina é uma cidade cercada pelos rios que passam pelo município e têm um enorme potencial para esportes de aventura e ecoturismo.

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