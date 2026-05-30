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'Cidade das Águas' é a mais fria do Nordeste com 12,2 °C

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta sexta-feira (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:00

Correntina Crédito: Reprodução

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas águas de suas cachoeiras e grutas, marcou 12,2 °C nesta sexta-feira (29).

Correntina 1 de 12

Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães com 12,4 °C e Barreiras com 13,8 °C. Ambas estão localizadas no oeste baiano.

Luís Eduardo Magalhães 1 de 8