'Cidade das Águas' é a mais fria do Nordeste com 12,2 °C

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 30 de maio de 2026 às 07:00
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas águas de suas cachoeiras e grutas, marcou 12,2 °C nesta sexta-feira (29).
Correntina
Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Luís Eduardo Magalhães com 12,4 °C e Barreiras com 13,8 °C. Ambas estão localizadas no oeste baiano.
Luís Eduardo Magalhães
Correntina é uma cidade cercada pelos rios que passam pelo município e têm um enorme potencial para esportes de aventura e ecoturismo.