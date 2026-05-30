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Frase do dia da Psicologia: 'O curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar' - a reflexão de Carl Rogers sobre autoconhecimento e cura emocional

O pensamento do psicólogo americano continua sendo compartilhado ao falar sobre insegurança, autocobrança e a dificuldade humana de aceitar as próprias imperfeições

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 05:00

Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos.
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. Crédito: Reprodução

Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar quem são sem antes compreender aquilo que realmente sentem. A cobrança constante para parecer forte, produtivo e emocionalmente equilibrado faz muita gente acreditar que aceitar as próprias fragilidades significa acomodação. A reflexão de Carl Rogers atravessou gerações justamente porque propõe uma ideia diferente: transformação emocional começa quando alguém para de lutar contra si mesmo o tempo inteiro.

Um dos principais nomes da psicologia humanista, Rogers defendia que autoconhecimento e aceitação emocional são partes fundamentais do crescimento psicológico. Para ele, negar sentimentos, inseguranças ou dores internas apenas prolonga sofrimento silencioso.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. por Reprodução
Suas ideias influenciaram psicologia, educação e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
O psicólogo acreditava que todas as pessoas possuem potencial para crescimento emocional. por Reprodução
Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparação constante, redes sociais e pressão permanente para demonstrar perfeição. Em muitos casos, as pessoas vivem tentando se encaixar em versões idealizadas enquanto se sentem emocionalmente cansadas por dentro.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Culpa por não conseguir atender expectativas, dificuldade de lidar com falhas, sensação de inadequação constante ou necessidade de esconder vulnerabilidades para parecer forte.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O homem moderno pensa que perde algo quando perde tempo, mas não sabe o que fazer com o tempo que ganha' - a reflexão de Erich Fromm sobre vazio emocional

Frase do dia da Psicologia: 'O homem moderno pensa que perde algo quando perde tempo, mas não sabe o que fazer com o tempo que ganha' - a reflexão de Erich Fromm sobre vazio emocional

O pensamento de Rogers não fala sobre desistir de evoluir ou permanecer preso aos próprios problemas. A ideia central está mais ligada à capacidade de olhar para si mesmo com honestidade antes de tentar mudar qualquer coisa.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à construção de autoestima saudável e à importância da autocompaixão na saúde mental.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente parece viver em guerra contra si mesma, Carl Rogers lembra que algumas mudanças só começam quando alguém finalmente se permite existir sem tanto julgamento.

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