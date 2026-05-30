REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar' - a reflexão de Carl Rogers sobre autoconhecimento e cura emocional

O pensamento do psicólogo americano continua sendo compartilhado ao falar sobre insegurança, autocobrança e a dificuldade humana de aceitar as próprias imperfeições

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 05:00

Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. Crédito: Reprodução

Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar quem são sem antes compreender aquilo que realmente sentem. A cobrança constante para parecer forte, produtivo e emocionalmente equilibrado faz muita gente acreditar que aceitar as próprias fragilidades significa acomodação. A reflexão de Carl Rogers atravessou gerações justamente porque propõe uma ideia diferente: transformação emocional começa quando alguém para de lutar contra si mesmo o tempo inteiro.

Um dos principais nomes da psicologia humanista, Rogers defendia que autoconhecimento e aceitação emocional são partes fundamentais do crescimento psicológico. Para ele, negar sentimentos, inseguranças ou dores internas apenas prolonga sofrimento silencioso.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparação constante, redes sociais e pressão permanente para demonstrar perfeição. Em muitos casos, as pessoas vivem tentando se encaixar em versões idealizadas enquanto se sentem emocionalmente cansadas por dentro.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Culpa por não conseguir atender expectativas, dificuldade de lidar com falhas, sensação de inadequação constante ou necessidade de esconder vulnerabilidades para parecer forte.

O pensamento de Rogers não fala sobre desistir de evoluir ou permanecer preso aos próprios problemas. A ideia central está mais ligada à capacidade de olhar para si mesmo com honestidade antes de tentar mudar qualquer coisa.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à construção de autoestima saudável e à importância da autocompaixão na saúde mental.