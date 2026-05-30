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Hoje (30 de maio) pode trazer respostas que estavam demorando para aparecer no amor, no trabalho e até em questões financeiras que vinham gerando insegurança

O sábado favorece conversas esclarecedoras, decisões mais maduras e uma sensação de alívio para quem estava esperando definições importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com uma energia de maior clareza emocional e menos espaço para dúvidas. Muitas situações que vinham causando ansiedade podem começar a fazer mais sentido, seja nos relacionamentos, na vida profissional ou nas questões financeiras.

O dia favorece diálogos sinceros, ajustes de rota e decisões tomadas com mais consciência. Em vez de agir por impulso, a tendência será observar melhor os sinais ao redor e entender o que realmente merece atenção. Para muitos signos, este será um momento de enxergar soluções onde antes só existiam preocupações. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você poderá perceber com mais clareza quem realmente está ao seu lado nos momentos importantes. No trabalho, responsabilidades exigirão maturidade e paciência. No amor, conversas pendentes têm chance de trazer entendimento e aproximação. Dica cósmica: Nem toda resposta chega no seu tempo, mas ela chega.

Touro: Hoje será mais fácil resolver mal-entendidos e fortalecer vínculos importantes. Questões profissionais avançam melhor quando há cooperação e diplomacia. Evite gastos impulsivos e confie mais na sua capacidade de tomar decisões equilibradas. Dica cósmica: A serenidade costuma revelar o melhor caminho.

Gêmeos: Hoje a organização será sua maior aliada. Demandas profissionais podem aumentar, mas você terá habilidade para encontrar soluções inteligentes. Nas relações, evite alimentar preocupações antes de ouvir todos os lados da história. Dica cósmica: Clareza nasce quando você desacelera os pensamentos.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Hoje você poderá receber sinais importantes sobre uma situação que vinha causando insegurança emocional. O momento favorece diálogos sinceros e maior conexão com pessoas de confiança. No trabalho, procure respeitar seus limites para evitar desgaste. Dica cósmica: Nem toda batalha precisa ser carregada sozinha.

Leão: Hoje sua capacidade de liderança continuará em destaque, mas será importante ouvir mais e reagir menos. Questões familiares podem exigir paciência e compreensão. Uma conversa pode ajudar a esclarecer expectativas e trazer mais tranquilidade. Dica cósmica: Escutar também é uma forma de demonstrar força.

Virgem: Hoje você terá mais facilidade para enxergar soluções práticas para problemas que pareciam complicados. No trabalho, planejamento e estratégia farão diferença. Nas relações, evite transformar preocupações em cobranças. Dica cósmica: Algumas respostas aparecem quando você para de tentar controlar tudo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje questões ligadas ao dinheiro e à estabilidade emocional ganham destaque. O momento favorece ajustes financeiros e decisões mais conscientes. No amor, gestos simples podem fortalecer laços importantes. Dica cósmica: O equilíbrio que você procura começa dentro de você.

Escorpião: Hoje será um daqueles dias em que muitas verdades ficam mais evidentes. Sua percepção estará aguçada, ajudando a identificar intenções e oportunidades. Nas relações, prefira conversas honestas a suposições silenciosas. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser procurada, algumas apenas aparecem.

Sagitário: Hoje você poderá refletir mais sobre seus próximos passos e prioridades. Questões financeiras ou profissionais tendem a exigir planejamento. No amor, atitudes impulsivas podem gerar ruídos desnecessários. Dica cósmica: Pensar no futuro não significa esquecer o presente.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Hoje o foco estará nos projetos de longo prazo e nas pessoas que compartilham seus objetivos. O trabalho favorece parcerias produtivas e decisões responsáveis. Nas relações, evite guardar insatisfações por tempo demais. Dica cósmica: O diálogo certo evita muitos desgastes futuros.

Aquário: Hoje você poderá encontrar soluções criativas para situações que vinham exigindo respostas rápidas. A vida profissional ganha movimento, mas será importante administrar melhor a energia emocional. Conversas familiares tendem a esclarecer questões antigas. Dica cósmica: Flexibilidade pode abrir portas inesperadas.

Peixes: Hoje será mais fácil compreender sentimentos que estavam confusos ou mal resolvidos. O momento favorece planejamento, aprendizado e decisões tomadas com mais segurança. Nas relações, demonstre o que sente sem esperar que os outros adivinhem. Dica cósmica: Quando existe clareza interior, o caminho fica mais leve.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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