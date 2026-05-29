ASTROLOGIA

O esforço começa a dar resultado para esses 3 signos, que entram em uma fase promissora no trabalho a partir de hoje (29 de maio)

Após semanas de mudanças e aprendizados, alguns signos começam a colher resultados importantes na vida profissional

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13:00

Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 29 de maio marca o início de uma fase mais favorável para alguns signos do zodíaco, especialmente quando o assunto é trabalho, carreira e realização profissional. Depois de um período de ajustes, aprendizados e mudanças de rota, os esforços feitos nos bastidores começam a gerar resultados visíveis. Para três signos em especial, o momento pode trazer oportunidades, reconhecimento e a sensação de que finalmente estão caminhando na direção certa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Uma notícia positiva pode mudar sua perspectiva sobre os próximos meses. Projetos que pareciam incertos começam a ganhar forma, e uma oportunidade profissional tem potencial para gerar resultados expressivos. A confiança cresce à medida que você percebe que as decisões tomadas recentemente estavam certas. Junho surge como um período cheio de possibilidades para expandir seus horizontes.

Dica cósmica: Quando uma oportunidade aparecer, não hesite em mostrar tudo o que você é capaz de fazer.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Escorpião: Mudanças inesperadas podem se revelar muito mais positivas do que você imaginava. O fim de maio traz sinais de que uma nova fase profissional está começando, seja por meio de um convite, um reconhecimento ou uma oportunidade que surge de forma surpreendente. Sua capacidade de adaptação será uma das maiores vantagens neste momento.

Dica cósmica: Nem toda mudança exige resistência; algumas chegam para levar você exatamente onde precisa estar.

Escorpião no trabalho 1 de 5

Aquário: Sua originalidade finalmente começa a ser valorizada da forma que merece. Ideias que antes pareciam ousadas demais podem encontrar espaço para crescer, e isso fortalece sua confiança para assumir novos desafios. O período favorece projetos criativos, inovação e iniciativas que permitam mostrar sua autenticidade.

Dica cósmica: Continue apostando nas suas ideias, mesmo quando elas parecem diferentes do caminho escolhido pela maioria.