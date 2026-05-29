Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O esforço começa a dar resultado para esses 3 signos, que entram em uma fase promissora no trabalho a partir de hoje (29 de maio)

Após semanas de mudanças e aprendizados, alguns signos começam a colher resultados importantes na vida profissional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13:00

Signos e trabalho
Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 29 de maio marca o início de uma fase mais favorável para alguns signos do zodíaco, especialmente quando o assunto é trabalho, carreira e realização profissional. Depois de um período de ajustes, aprendizados e mudanças de rota, os esforços feitos nos bastidores começam a gerar resultados visíveis. Para três signos em especial, o momento pode trazer oportunidades, reconhecimento e a sensação de que finalmente estão caminhando na direção certa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Dinheiro, reconhecimento e abundância: 3 signos têm tudo para prosperar nesta sexta-feira (29 de maio)

Dinheiro, reconhecimento e abundância: 3 signos têm tudo para prosperar nesta sexta-feira (29 de maio)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (29 de maio): sexta-feira favorece conquistas, reencontros e decisões que abrem caminhos

Cor e número da sorte de hoje (29 de maio): sexta-feira favorece conquistas, reencontros e decisões que abrem caminhos

Imagem - 3 signos recebem uma boa notícia hoje (29 de maio) e ganham um novo ânimo para seguir em frente

3 signos recebem uma boa notícia hoje (29 de maio) e ganham um novo ânimo para seguir em frente

Gêmeos: Uma notícia positiva pode mudar sua perspectiva sobre os próximos meses. Projetos que pareciam incertos começam a ganhar forma, e uma oportunidade profissional tem potencial para gerar resultados expressivos. A confiança cresce à medida que você percebe que as decisões tomadas recentemente estavam certas. Junho surge como um período cheio de possibilidades para expandir seus horizontes.

Dica cósmica: Quando uma oportunidade aparecer, não hesite em mostrar tudo o que você é capaz de fazer.

Gêmeos no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: mestre da comunicação multi-tarefa. Gêmeos se adapta rapidamente a diferentes situações e lida com múltiplas tarefas com facilidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Gêmeos é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias. Gêmeos é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da comunicação. Gêmeos busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Escorpião: Mudanças inesperadas podem se revelar muito mais positivas do que você imaginava. O fim de maio traz sinais de que uma nova fase profissional está começando, seja por meio de um convite, um reconhecimento ou uma oportunidade que surge de forma surpreendente. Sua capacidade de adaptação será uma das maiores vantagens neste momento.

Dica cósmica: Nem toda mudança exige resistência; algumas chegam para levar você exatamente onde precisa estar.

Escorpião no trabalho

O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da análise profunda. Escorpião executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Escorpião é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o líder estratégico. Escorpião motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença cativante. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do mundo. Escorpião busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA

Aquário: Sua originalidade finalmente começa a ser valorizada da forma que merece. Ideias que antes pareciam ousadas demais podem encontrar espaço para crescer, e isso fortalece sua confiança para assumir novos desafios. O período favorece projetos criativos, inovação e iniciativas que permitam mostrar sua autenticidade.

Dica cósmica: Continue apostando nas suas ideias, mesmo quando elas parecem diferentes do caminho escolhido pela maioria.

Aquário no trabalho

O Ambiente Ideal: o futuro das ideias. O escritório de Aquário é um ambiente tecnológico e futurista, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da inovação disruptiva. Aquário executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Aquário é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias progressistas. Aquário é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação social. Aquário busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: o futuro das ideias. O escritório de Aquário é um ambiente tecnológico e futurista, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Gêmeos Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Pedido luxuoso e joia rara: Ex-Miss Brasil Mia Mamede anuncia noivado com empresário milionário

Pedido luxuoso e joia rara: Ex-Miss Brasil Mia Mamede anuncia noivado com empresário milionário
Imagem - Cissa Guimarães pesa clima com pergunta sobre religião e troca farpas ao vivo com cantora gospel Fernanda Brum

Cissa Guimarães pesa clima com pergunta sobre religião e troca farpas ao vivo com cantora gospel Fernanda Brum
Imagem - Coloque papel-alumínio na gaveta da cozinha: para que serve e quando você deve usar esse truque?

Coloque papel-alumínio na gaveta da cozinha: para que serve e quando você deve usar esse truque?