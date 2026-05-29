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Pedido luxuoso e joia rara: Ex-Miss Brasil Mia Mamede anuncia noivado com empresário milionário

Aos 30 anos, foi a primeira capixaba a vencer o maior concurso de beleza do país

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de maio de 2026 às 13:20

Mia Mamede, Miss Brasil 2022, é pedida em casamento Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Mia Mamede, que fez história ao se tornar a primeira capixaba a vencer o tradicional concurso Miss Brasil em 2022, acaba de entrar para o time das noivas do ano. Aos 30 anos, ela usou as suas redes sociais nesta sexta-feira (29) para anunciar o noivado com o empresário e engenheiro civil e ambiental João Antônio Paifer Guerini.

O pedido de casamento aconteceu cercado de luxo e privacidade em um ensaio romântico em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Radiante, o casal compartilhou a novidade em uma publicação conjunta no Instagram que rapidamente acumulou milhares de curtidas e felicitações.

Ex-Miss Brasil Mia Mamede anuncia noivado

Mia Mamede, Miss Brasil 2022, é pedida em casamento por Reprodução/Instagram
Mia Mamede, Miss Brasil 2022, é pedida em casamento por Reprodução/Instagram
Mia Mamede, Miss Brasil 2022, é pedida em casamento por Reprodução/Instagram
Mia Mamede, Miss Brasil 2022, é pedida em casamento por Reprodução/Instagram
Mia Mamede, Miss Brasil 2022, é pedida em casamento por Reprodução/Instagram
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Mia Mamede, Miss Brasil 2022, é pedida em casamento por Reprodução/Instagram

"Forever isn’t long enough [Para sempre não é tempo suficiente]. Sim, Sim, SIM!!!! Te amo infinitamente!", disse a ex-Miss na legenda.

O romance começou graças a empresária Carol Paiffer, prima de João Antônio, que foi a responsável por apresentar os dois. "Foi bem à moda antiga, fomos 'arranjados'. E olha onde isso foi parar", brincou a modelo.

Mia confessou também que não precisou de muito tempo para perceber que tinha encontrado o homem da sua vida. A certeza do "felizes para sempre" veio logo nos primeiros meses de convivência. "Quando é a pessoa certa, você realmente sabe. A gente veio de infâncias e criações muito diferentes, mas até os amigos dele de infância falam que somos a mesma pessoa. Eu encontrei a minha pessoa", declarou apaixonada.

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Para selar o compromisso, o empresário não economizou na escolha da joia. Fugindo do tradicional solitário de brilhantes, ele presenteou a amada com uma peça exclusiva e luxuosa, um anel ornado com um rubi central cercado por quatro diamantes. 

Logo após o "sim", os recém-noivos embarcaram direto para Florença, na Itália, onde já estão curtindo uma espécie de lua de mel antecipada. A viagem estratégica tem mais um motivo especial, o casal vai prestigiar o casamento de Teresa Santos (Miss Brasil 2021 e antecessora de Mia), que sobe ao altar neste sábado (30) na bucólica região italiana. 

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