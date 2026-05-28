Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cópia da mãe? Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom e fã dispara: 'O nariz é seu'

Apenas um dia após o chá de revelação, a influenciadora dividiu imagens inéditas do bebê

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:38

Franciny Ehlke e Tony Maleh Crédito: Reprodução 

Na manhã desta quinta-feira (28) a influenciadora Franciny Ehlke usou os Stories do seu Instagram para mostrar, pela primeira vez e em detalhes, o rostinho de sua primeira filha com o empresário Tony Maleh. A mamãe de primeira viagem compartilhou um vídeo curtinho do exame de ultrassom de última geração. Na imagem, as feições do bebê aparecem bem nítidas.

“Rostinho dela aparecendo. My little girl (Minha menininha)”, escreveu a influenciadora. Logo em seguida, ela tranquilizou os fãs sobre o andamento da gestação: “Coração batendo, ela saudável, tudo certo”.

Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom

Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke está grávida de quatro meses do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom por Reprodução
Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom por Reprodução
1 de 6
Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom por Reprodução/Instagram

Não demorou muito para que as imagens gerassem uma enxurrada de mensagens. Os fãs mais atentos apontaram que, mesmo antes de nascer, a bebê já herdou traços da mãe.

O formato do nariz foi o campeão de comentários e palpites dos internautas. "Narizinho teu, Fran", disparou uma seguidora. Uma outra fã não escondeu a emoção: "Até chorei agora, Fran, fiquei emocionada. Parabéns, ela é linda!". Uma terceira disse: "Esse nariz é todinho seu".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Franciny Ehlke e Tony Maleh revelam o sexo do primeiro filho; saiba se é menino ou menina

Franciny Ehlke anuncia gravidez do primeiro filho: 'O amor agora cresce dentro de mim'

Franciny Ehlke faz tour por suíte só para maquiagens: 'Sou obcecada por make'

Quanto custa se hospedar no hotel luxuoso escolhido por Franciny Ehlke em Dubai

Casada com bilionário, Franciny Ehlke revela se fez divisão de bens após cerimônia milionária na Itália

A revelação de que o casal espera uma menina aconteceu na última quarta-feira (27). Aparecendo de cara limpa e com os olhos inchados, ela brincou com o próprio visual e confessou que a intuição de mãe nunca falha.

"Sou muito feia chorando, mas poxa… Já chorei ontem, acordei chorando hoje. Estou tão emocionada, feliz… Independente do sexo, eu ficaria feliz, mas meu coração acelerado… Eu sentia, eu tinha certeza que já era ela", desabafou.

Leia mais

Imagem - Filme 'A Viagem' transforma Diná na vilã responsável pela prisão de Alexandre; veja mudanças

Filme 'A Viagem' transforma Diná na vilã responsável pela prisão de Alexandre; veja mudanças

Imagem - Mari Gonzalez mostra procedimento para fechar rasgo na orelha e choca fãs com resultado imediato

Mari Gonzalez mostra procedimento para fechar rasgo na orelha e choca fãs com resultado imediato

Imagem - 'Mais forte que a dúvida': Como Melly silenciou as incertezas para criar o trabalho mais ousado da carreira

'Mais forte que a dúvida': Como Melly silenciou as incertezas para criar o trabalho mais ousado da carreira

Tags:

Franciny Ehlke E Tony Maleh Grávida Gravidez Franciny Ehlke

Mais recentes

Imagem - Mulher Abacaxi decide posar nua para destruir os padrões: 'Sou uma mulher trans de 52 anos'

Mulher Abacaxi decide posar nua para destruir os padrões: 'Sou uma mulher trans de 52 anos'
Imagem - Carol Celico desmente boato sobre término com Kaká e anuncia medidas judiciais

Carol Celico desmente boato sobre término com Kaká e anuncia medidas judiciais
Imagem - Globo perde uma das principais repórteres esportivas às vésperas da Copa do Mundo; ela estava há 19 anos na emissora

Globo perde uma das principais repórteres esportivas às vésperas da Copa do Mundo; ela estava há 19 anos na emissora