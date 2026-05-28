MATERNIDADE

Cópia da mãe? Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom e fã dispara: 'O nariz é seu'

Apenas um dia após o chá de revelação, a influenciadora dividiu imagens inéditas do bebê

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:38

Franciny Ehlke e Tony Maleh Crédito: Reprodução

Na manhã desta quinta-feira (28) a influenciadora Franciny Ehlke usou os Stories do seu Instagram para mostrar, pela primeira vez e em detalhes, o rostinho de sua primeira filha com o empresário Tony Maleh. A mamãe de primeira viagem compartilhou um vídeo curtinho do exame de ultrassom de última geração. Na imagem, as feições do bebê aparecem bem nítidas.

“Rostinho dela aparecendo. My little girl (Minha menininha)”, escreveu a influenciadora. Logo em seguida, ela tranquilizou os fãs sobre o andamento da gestação: “Coração batendo, ela saudável, tudo certo”.

Franciny Ehlke mostra rosto da filha em ultrassom 1 de 6

Não demorou muito para que as imagens gerassem uma enxurrada de mensagens. Os fãs mais atentos apontaram que, mesmo antes de nascer, a bebê já herdou traços da mãe.

O formato do nariz foi o campeão de comentários e palpites dos internautas. "Narizinho teu, Fran", disparou uma seguidora. Uma outra fã não escondeu a emoção: "Até chorei agora, Fran, fiquei emocionada. Parabéns, ela é linda!". Uma terceira disse: "Esse nariz é todinho seu".

A revelação de que o casal espera uma menina aconteceu na última quarta-feira (27). Aparecendo de cara limpa e com os olhos inchados, ela brincou com o próprio visual e confessou que a intuição de mãe nunca falha.