CINEMA

Filme 'A Viagem' transforma Diná na vilã responsável pela prisão de Alexandre; veja mudanças

A releitura do clássico espírita ganha primeiras imagens oficiais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:07

A Viagem - O Filme Crédito: Divulgação/Globo

Uma das novelas mais emblemáticas e de maior sucesso da TV Globo está prestes a chegar aos cinemas, mas de um jeito que ninguém esperava. O primeiro trailer de 'A Viagem O Filme' foi divulgado durante um painel no evento Rio2C, e as imagens já deixaram claro que a história clássica escrita por Ivani Ribeiro em 1994 passou por uma repaginada.

Sob a direção de Henrique Sauer e roteiro de Jaqueline Vargas, o longa mantém o espiritismo como ponto central, mas mexe em peças fundamentais da trama. Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi assumem o papel de viver o casal icônico Diná e Otávio Jordão (interpretados originalmente por Christiane Torloni e Antônio Fagundes). Já o papel do perturbado vilão Alexandre, que marcou a carreira de Guilherme Fontes, agora fica nas mãos de Pedro Novaes.

Veja quem é quem no filme 'A Viagem' 1 de 8

Confira as principais mudanças entre a novela e o filme:

1. Diná é quem coloca o irmão na cadeia

Na versão de 1994, Alexandre ia preso após matar o tesoureiro da empresa onde trabalhava durante um assalto, sendo denunciado pelo cunhado Téo (Maurício Mattar) e pelo irmão Raul (Miguel Falabella). No filme, o vilão é preso após atirar em Téo (vivido agora por Emilio Dantas), e a responsável por entregá-lo à polícia é a sua própria irmã, Diná.

Após cometer suicídio no cárcere, o espírito de Alexandre passa a persegui-la com sede de vingança. Em uma das cenas do trailer, o fantasma dispara para a protagonista: "Você me traiu". Vale destacar que o personagem Raul foi totalmente cortado do longa.

2. Romance precoce entre os protagonistas

Outra mudança é a dinâmica do casal principal. Na TV, Diná e Otávio se odiavam no início, já que o advogado era o responsável por acusar e condenar Alexandre. O amor entre eles só nascia bem depois da morte do vilão. No cinema, a abordagem será direta, eles já aparecem como um casal apaixonado desde o ponto de partida. Tanto que, ao decidir denunciar o próprio irmão, Diná recebe o apoio imediato do amado: "Meu amor, eu sei que é teu irmão, mas é um crime muito grave", diz o advogado no trailer.

Filme de "A Viagem" 1 de 16

3. Clima de filme de terror e suspense

Quem assistiu à novela lembra do "Além" e o "Vale dos Suicidas", que davam um certo frio na barriga, mas a produção passava longe do terror. O filme, por outro lado, abraça sem medo o suspense psicológico e o tom sombrio.

4. Lucinha Lins volta em papel misterioso

Uma das maiores homenagens do longa é o retorno de Lucinha Lins ao projeto. Ela, que interpretou a doce Estela (irmã de Diná) na TV, agora assume o papel de Maroca, a matriarca da família que pertenceu a Yara Cortes.