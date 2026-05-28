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Filme 'A Viagem' transforma Diná na vilã responsável pela prisão de Alexandre; veja mudanças

A releitura do clássico espírita ganha primeiras imagens oficiais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:07

A Viagem - O Filme Crédito: Divulgação/Globo

Uma das novelas mais emblemáticas e de maior sucesso da TV Globo está prestes a chegar aos cinemas, mas de um jeito que ninguém esperava. O primeiro trailer de 'A Viagem O Filme' foi divulgado durante um painel no evento Rio2C, e as imagens já deixaram claro que a história clássica escrita por Ivani Ribeiro em 1994 passou por uma repaginada.

Sob a direção de Henrique Sauer e roteiro de Jaqueline Vargas, o longa mantém o espiritismo como ponto central, mas mexe em peças fundamentais da trama. Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi assumem o papel de viver o casal icônico Diná e Otávio Jordão (interpretados originalmente por Christiane Torloni e Antônio Fagundes). Já o papel do perturbado vilão Alexandre, que marcou a carreira de Guilherme Fontes, agora fica nas mãos de Pedro Novaes.

Veja quem é quem no filme 'A Viagem'

Fernanda Rodrigues era Bia em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Lola Belli assume a personagem por Reprodução
Sara Antunes interpretará Estela no filme baseado na novela "A viagem", criada por Ivani Ribeiro. O elenco já começou a preparação no Rio. No remake da TV Globo, em 1994, Lucinha Lins viveu a personagem por Reprodução
Cláudio Cavalcanti era o médico espiritualista Dr. Alberto em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Eriberto Leão assume o personagem por Reprodução
Lucinha Lins, que viveu Estela em 1994, volta ao universo de "A viagem", mas agora como Dona Maroca, mãe de Estela, papel que na novela foi de Yara Cortes. por Reprodução
Maurício Mattar era o marido de Diná em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Emilio Dantas assume o personagem por Reprodução
Christiane Torlonie era Diná em A Viagem (1994), e no filme de 2026, Carolina Dieckmann assume a personagem por Reprodução
Guilherme Fontes era Alexandre em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, assume o personagem por Reprodução
Antônio Fagundes era o advogado Otávio em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Rodrigo Lombardi assume o personagem por Reprodução
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Fernanda Rodrigues era Bia em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Lola Belli assume a personagem por Reprodução

Confira as principais mudanças entre a novela e o filme:

  • 1. Diná é quem coloca o irmão na cadeia

Na versão de 1994, Alexandre ia preso após matar o tesoureiro da empresa onde trabalhava durante um assalto, sendo denunciado pelo cunhado Téo (Maurício Mattar) e pelo irmão Raul (Miguel Falabella). No filme, o vilão é preso após atirar em Téo (vivido agora por Emilio Dantas), e a responsável por entregá-lo à polícia é a sua própria irmã, Diná.

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Após cometer suicídio no cárcere, o espírito de Alexandre passa a persegui-la com sede de vingança. Em uma das cenas do trailer, o fantasma dispara para a protagonista: "Você me traiu". Vale destacar que o personagem Raul foi totalmente cortado do longa.

  • 2. Romance precoce entre os protagonistas

Outra mudança é a dinâmica do casal principal. Na TV, Diná e Otávio se odiavam no início, já que o advogado era o responsável por acusar e condenar Alexandre. O amor entre eles só nascia bem depois da morte do vilão. No cinema, a abordagem será direta, eles já aparecem como um casal apaixonado desde o ponto de partida. Tanto que, ao decidir denunciar o próprio irmão, Diná recebe o apoio imediato do amado: "Meu amor, eu sei que é teu irmão, mas é um crime muito grave", diz o advogado no trailer.

Filme de "A Viagem"

Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
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Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
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Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
A Viagem - O Filme por Divulgação/Globo
A Viagem - O Filme por Divulgação/Globo
A Viagem - O Filme por Divulgação/Globo
A Viagem - O Filme por Divulgação/Globo
A Viagem - O Filme por Divulgação/Globo
A Viagem - O Filme por Divulgação/Globo
A Viagem - O Filme por Divulgação/Globo
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Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação

  • 3. Clima de filme de terror e suspense

Quem assistiu à novela lembra do "Além" e o "Vale dos Suicidas", que davam um certo frio na barriga, mas a produção passava longe do terror. O filme, por outro lado, abraça sem medo o suspense psicológico e o tom sombrio. 

  • 4. Lucinha Lins volta em papel misterioso

Uma das maiores homenagens do longa é o retorno de Lucinha Lins ao projeto. Ela, que interpretou a doce Estela (irmã de Diná) na TV, agora assume o papel de Maroca, a matriarca da família que pertenceu a Yara Cortes.

Porém, se na novela Maroca era uma mãe sofredora, no cinema ela ganha um ar enigmático. No trailer, Diná entra na cozinha desconfiada e dá de cara com a mãe, que pergunta: "Esperava outra pessoa?", logo antes de a imagem cortar para o fantasma de Alexandre. 

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Cinema Filme A Viagem Novela Novelas da Rede Globo Novela A Viagem

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