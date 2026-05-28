Filme 'A Viagem' transforma Diná na vilã responsável pela prisão de Alexandre; veja mudanças

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:07
Uma das novelas mais emblemáticas e de maior sucesso da TV Globo está prestes a chegar aos cinemas, mas de um jeito que ninguém esperava. O primeiro trailer de 'A Viagem O Filme' foi divulgado durante um painel no evento Rio2C, e as imagens já deixaram claro que a história clássica escrita por Ivani Ribeiro em 1994 passou por uma repaginada.
Sob a direção de Henrique Sauer e roteiro de Jaqueline Vargas, o longa mantém o espiritismo como ponto central, mas mexe em peças fundamentais da trama. Carolina Dieckmann e Rodrigo Lombardi assumem o papel de viver o casal icônico Diná e Otávio Jordão (interpretados originalmente por Christiane Torloni e Antônio Fagundes). Já o papel do perturbado vilão Alexandre, que marcou a carreira de Guilherme Fontes, agora fica nas mãos de Pedro Novaes.
Veja quem é quem no filme 'A Viagem'
Na versão de 1994, Alexandre ia preso após matar o tesoureiro da empresa onde trabalhava durante um assalto, sendo denunciado pelo cunhado Téo (Maurício Mattar) e pelo irmão Raul (Miguel Falabella). No filme, o vilão é preso após atirar em Téo (vivido agora por Emilio Dantas), e a responsável por entregá-lo à polícia é a sua própria irmã, Diná.
Após cometer suicídio no cárcere, o espírito de Alexandre passa a persegui-la com sede de vingança. Em uma das cenas do trailer, o fantasma dispara para a protagonista: "Você me traiu". Vale destacar que o personagem Raul foi totalmente cortado do longa.
Outra mudança é a dinâmica do casal principal. Na TV, Diná e Otávio se odiavam no início, já que o advogado era o responsável por acusar e condenar Alexandre. O amor entre eles só nascia bem depois da morte do vilão. No cinema, a abordagem será direta, eles já aparecem como um casal apaixonado desde o ponto de partida. Tanto que, ao decidir denunciar o próprio irmão, Diná recebe o apoio imediato do amado: "Meu amor, eu sei que é teu irmão, mas é um crime muito grave", diz o advogado no trailer.
Filme de "A Viagem"
Quem assistiu à novela lembra do "Além" e o "Vale dos Suicidas", que davam um certo frio na barriga, mas a produção passava longe do terror. O filme, por outro lado, abraça sem medo o suspense psicológico e o tom sombrio.
Uma das maiores homenagens do longa é o retorno de Lucinha Lins ao projeto. Ela, que interpretou a doce Estela (irmã de Diná) na TV, agora assume o papel de Maroca, a matriarca da família que pertenceu a Yara Cortes.
Porém, se na novela Maroca era uma mãe sofredora, no cinema ela ganha um ar enigmático. No trailer, Diná entra na cozinha desconfiada e dá de cara com a mãe, que pergunta: "Esperava outra pessoa?", logo antes de a imagem cortar para o fantasma de Alexandre.