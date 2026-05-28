Mari Gonzalez mostra procedimento para fechar rasgo na orelha e choca fãs com resultado imediato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de maio de 2026 às 14:34
A influenciadora e ex-BBB Mari Gonzalez usou suas redes sociais para mostrar que passou por um procedimento médico após sofrer um acidente estético bastante comum, mas que costuma assustar muita gente, o lóbulo da sua orelha acabou rasgando por completo devido ao peso dos acessórios ao longo dos anos.
Mari confessou aos seus seguidores que vinha empurrando o problema com a barriga por puro medo do tratamento. Ela acreditava que, para consertar o rasgo, teria que se submeter a uma cirurgia plástica tradicional, com direito a cortes de bisturi e pontos cirúrgicos. No entanto, ela descobriu uma alternativa que mudou totalmente o seu ponto de vista.
Mari Gonzalez exibe resultado de lobuloplastia
O mistério foi desfeito quando a profissional responsável por furar suas orelhas indicou uma técnica chamada lobuloplastia a laser. Sem a necessidade de internação ou cortes profundos, o procedimento reconstrói a pele danificada de forma rápida.
Em um vídeo publicado diretamente da maca do consultório, Mari apareceu gravando os bastidores da sessão e não escondeu a sua total surpresa com a facilidade do processo.
“Olha isso, gente. É, a minha orelha estava rasgada (...) E eu estava postergando fazer porque eu achei que eu tinha que fazer cirurgia. E olha só, já estou agora fechando. Lobuloplastia, supertranquilo. Eu não estou sentindo nada, eu estou chocada. Nada. Muito bom isso. Eu estou tão feliz que eu estou resolvendo isso logo”, comemorou.
Para quem ficou curioso, a lobuloplastia é o nome dado à intervenção que corrige rasgos, fendas ou o alargamento excessivo do furo da orelha. O problema geralmente atinge pessoas que usam brincos pesados por muitas horas seguidas ou que sofreram algum trauma, como ter o acessório puxado de forma brusca. A versão feita com laser estimula a cicatrização e fecha a fenda de maneira muito mais confortável e com recuperação acelerada.