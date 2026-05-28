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Aline Mineiro é expulsa de evento após agredir influenciadora: ‘Tentou me matar’

Barraco entre Aline Mineiro e Mayara Cardoso aconteceu durante festa do ‘De Férias com o Ex’ em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:45

Barraco entre Aline Mineiro e Mayara Cardoso aconteceu durante festa do ‘De Férias com o Ex’
Barraco entre Aline Mineiro e Mayara Cardoso aconteceu durante festa do ‘De Férias com o Ex’ Crédito: Reprodução

A ex-panicat Aline Mineiro foi expulsa da festa de lançamento da nova temporada do De Férias com o Ex após agredir a influenciadora Mayara Cardoso com um tapa durante o evento realizado na noite da última quarta-feira (27), em São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o clima entre as duas já era tenso desde o início da festa, marcada pela coletiva da temporada especial ‘De Férias com o Ex: Diretoria’. Testemunhas relataram discussões e troca de provocações ao longo da noite antes da agressão acontecer.

Mayara Cardoso e Aline Mineiro brigaram

Barraco entre Aline Mineiro e Mayara Cardoso aconteceu durante festa do ‘De Férias com o Ex’ por Reprodução
Barraco entre Aline Mineiro e Mayara Cardoso aconteceu durante festa do ‘De Férias com o Ex’ por Reprodução
Barraco entre Aline Mineiro e Mayara Cardoso aconteceu durante festa do ‘De Férias com o Ex’ por Reprodução
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Barraco entre Aline Mineiro e Mayara Cardoso aconteceu durante festa do ‘De Férias com o Ex’ por Reprodução

Após o tapa, Mayara caiu no chão e Aline acabou retirada do local. Em contato com o portal, a ex-panicat confirmou a agressão e alegou que o conflito teria começado ainda durante as gravações do reality.

“Ela tentou me matar no programa e foi expulsa”, afirmou Aline Mineiro. A influenciadora ainda disse que a situação seria “um acerto de contas” e afirmou que o público entenderá o contexto quando os episódios forem exibidos.

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Horas depois, Mayara Cardoso se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que sua equipe jurídica já está tomando providências.

“Não posso dizer que tá tudo bem, não tá tudo bem. Minha equipe tá cuidando de toda a parte jurídica da questão”, declarou a influenciadora.

Mayara também afirmou que não pretende transformar o episódio em espetáculo. “Não vai ter circo, não é dessa maneira que eu rebato as coisas na minha vida”, disse.

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Antes da agressão, Aline Mineiro já havia criticado Mayara durante entrevista ao apresentador Lucas Selfie no próprio evento. Ao ser questionada sobre quem “mandaria embora” da temporada, respondeu: “Eu mandaria pro inferno, porque é o lugar dela”.

A temporada especial ‘De Férias com o Ex: Diretoria’ estreia nesta quinta-feira (28) no Paramount+ e reúne nomes como MC Rebecca, Lumena Aleluia, Nizam Hayek e Fernando Escarião.

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