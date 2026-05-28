Isabelle Nogueira revela arrependimento e por que decidiu reverter procedimento estético

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de maio de 2026 às 12:18
A manauara Isabelle Nogueira, 33, que conquistou o país como a Cunhã-Poranga do Boi Garantido e ficou conhecida nacionalmente no BBB 24, abriu o coração em entrevista à Quem. Ela confessou que, por muito pouco, não perdeu sua identidade para se render às pressões estéticas da internet.
Logo após deixar o confinamento do reality da Globo, Isabelle enfrentou uma maratona dupla: recuperar a saúde física e lidar com os "fiscais de corpo" das redes sociais.
Mansão de Isabelle Nogueira
"Quando saí do Big Brother, estava muito magra. Emagreci 5 kg lá dentro, saí um pouquinho anêmica, com a gastrite atacada... Tive que recuperar esse peso porque já tinha Parintins para fazer. Acabei ganhando um pouquinho a mais. Daí tinha uma fala ou outra de que eu estava acima do peso", relembrou a dançarina.
A enxurrada de comentários maldosos funcionou como um gatilho. De repente, clínicas de estética começaram a entupir a caixa de mensagens da ex-BBB oferecendo procedimentos de todos os tipos, desde rinoplastia até cirurgias invasivas. Isabelle admite que a pressão foi tão forte que ela começou a enxergar defeitos onde não existiam.
Isabelle Nogueira
"Na época, disseram que eu deveria fazer uma lipo. Cheguei a cogitar e comecei a ver uma gordurinha que nem estava me incomodando", revelou em entrevista à Quem. Felizmente, após uma intensa autoanálise, ela percebeu que aquela paranoia não era dela, mas sim dos outros, e mandou cancelar os planos da cirurgia. "A gente não pode ceder a essas pressões. A beleza está em como você se sente", disparou.
Mas a relação com as agulhas não parou por aí. Isabelle contou que já havia se rendido à moda do preenchimento na boca para tentar se encaixar no que "todo mundo estava usando". Porém, o incômodo com o visual artificial a fez tomar uma decisão há cerca de um ano, ela passou pelo procedimento de reversão para retirar todo o produto e ter seus lábios naturais de volta. "Me sinto supersegura comigo mesma agora", garantiu.