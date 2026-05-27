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Ex-assistente de Matthew Perry é condenado à prisão por esquema ligado à morte do ator

Kenneth Iwamasa aplicava cetamina em astro de ‘Friends’ sem formação médica, segundo investigação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:26

Matthew Perry
Matthew Perry Crédito: Divulgação

O último dos cinco acusados pela morte do ator Matthew Perry foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos nesta quarta-feira (27). Kenneth Iwamasa, ex-assistente pessoal do artista, deverá cumprir três anos e nove meses de prisão por participação no esquema ilegal de distribuição de cetamina que levou à morte do astro de ‘Friends’, em outubro de 2023.

Segundo as investigações, Iwamasa era responsável por receber e aplicar a substância em Matthew Perry, mesmo sem qualquer formação médica. De acordo com o processo, ele também teria aplicado doses no próprio dia da morte do ator.

Matthew Perry, ator de Friends

Matthew Perry por Divulgação
Matthew Perry por Redes sociais
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Matthew Perry por Divulgação

A decisão encerra oficialmente o caso envolvendo os cinco acusados ligados ao fornecimento ilegal de cetamina para Perry, que utilizava o medicamento como parte do tratamento contra a depressão. Todos os envolvidos foram condenados pela Justiça americana.

O ator morreu em 28 de outubro de 2023 após se afogar na banheira de hidromassagem de sua casa, em Los Angeles. Laudos apontaram que o afogamento aconteceu após os efeitos de uma overdose de cetamina.

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As investigações indicam que Matthew Perry passou a receber doses muito superiores às prescritas pela equipe médica nas semanas anteriores à morte. Documentos anexados ao processo apontam que dezenas de frascos da substância foram entregues ao ator durante esse período.

Além do ex-assistente, outras quatro pessoas foram condenadas no caso. Entre elas está Jasveen Sangha, conhecida como “Rainha da Cetamina”, apontada como responsável pela venda da droga a nomes de Hollywood. Ela recebeu pena de 15 anos de prisão.

O médico Salvador Plasencia, acusado de fornecer as doses da substância, foi condenado a dois anos e meio de prisão. Já o médico Mark Chavez, acusado de vender cetamina sem receita médica, se declarou culpado, recebeu prisão domiciliar e teve a licença suspensa.

O produtor Erik Fleming, conselheiro de reabilitação de Matthew Perry e responsável por intermediar parte das compras da droga, também foi condenado e deverá cumprir dois anos de prisão.

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