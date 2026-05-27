Irmã expõe tudo o que Rafa Justus carrega na bolsa da escola: 'Tem até vitaminas'

Fernanda Varela
Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:52
A influenciadora Rafaella Justus chamou atenção nas redes sociais após mostrar tudo o que carrega diariamente na bolsa da escola.
O vídeo foi gravado pela irmã, Fabiana Justus, que se impressionou com a quantidade de itens levados pela adolescente e brincou ao definir a bolsa como “a mais pesada da vida”.
Enquanto mostrava os objetos, Rafaella ainda reagiu com bom humor à gravação. “Que vergonha, um monte de gente passando”, disse.
Entre os itens exibidos estavam notebook, tablet, pasta com folhas das aulas, calculadora científica, carregador, fone de ouvido e diversas canetas.
Além dos materiais escolares, Rafa também mostrou objetos ligados à rotina de cuidados pessoais, como escova de cabelo, demaquilante, desodorante, álcool em gel, gloss, vitaminas e remédios.
A influenciadora ainda revelou que costuma carregar garrafas de água e presilhas de cabelo na bolsa usada para ir ao colégio todos os dias.
Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus costuma compartilhar detalhes da rotina nas redes sociais e soma milhões de seguidores na internet.