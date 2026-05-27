SONHO REALIZADO

Aos 58 anos, Regina Volpato realiza sonho do primeiro intercâmbio e mostra fotos impressionantes

Apresentadora está estudando inglês na África do Sul e falou sobre liberdade trazida pela maturidade

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:47

Regina Volpato na África do Sul Crédito: Reprodução

A apresentadora Regina Volpato embarcou em uma experiência inédita aos 58 anos: o primeiro intercâmbio da vida. A jornalista está em Cape Town, na África do Sul, onde passa uma temporada estudando inglês.

Em entrevista à revista Quem, Regina afirmou que a maturidade ajudou a tornar a experiência mais leve e aberta a novas descobertas. “Talvez a grande vantagem de viver uma experiência como essa aos 58 anos seja chegar com menos vergonha e muito mais abertura para a vida”, declarou.

Regina Volpato 1 de 10

A apresentadora explicou que hoje se sente mais disponível para experimentar novas situações, conhecer pessoas e viver experiências sem tantas cobranças.

“Hoje eu me sinto mais disponível para experimentar, conhecer pessoas, aprender, errar, tentar de novo e viver tudo o que essa experiência tem a oferecer”, afirmou.

Segundo Regina Volpato, a decisão de fazer o intercâmbio também está ligada à nova rotina profissional, mais flexível desde que deixou programas fixos na televisão.

O último trabalho da apresentadora na TV aberta foi no SBT, antes de passar a se dedicar a projetos digitais e produção de conteúdo nas redes sociais.

Ela contou ainda que aproveitou a viagem para mergulhar na cultura local e conhecer a cidade antes do início das aulas. Durante a estadia, Regina já fez até um safári de três dias.