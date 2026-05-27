Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 58 anos, Regina Volpato realiza sonho do primeiro intercâmbio e mostra fotos impressionantes

Apresentadora está estudando inglês na África do Sul e falou sobre liberdade trazida pela maturidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:47

Regina Volpato na África do Sul
Regina Volpato na África do Sul Crédito: Reprodução

A apresentadora Regina Volpato embarcou em uma experiência inédita aos 58 anos: o primeiro intercâmbio da vida. A jornalista está em Cape Town, na África do Sul, onde passa uma temporada estudando inglês.

Em entrevista à revista Quem, Regina afirmou que a maturidade ajudou a tornar a experiência mais leve e aberta a novas descobertas. “Talvez a grande vantagem de viver uma experiência como essa aos 58 anos seja chegar com menos vergonha e muito mais abertura para a vida”, declarou.

Regina Volpato

Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução
1 de 10
Regina Volpato na África do Sul por Reprodução

A apresentadora explicou que hoje se sente mais disponível para experimentar novas situações, conhecer pessoas e viver experiências sem tantas cobranças.

“Hoje eu me sinto mais disponível para experimentar, conhecer pessoas, aprender, errar, tentar de novo e viver tudo o que essa experiência tem a oferecer”, afirmou.

Segundo Regina Volpato, a decisão de fazer o intercâmbio também está ligada à nova rotina profissional, mais flexível desde que deixou programas fixos na televisão.

Leia mais

Imagem - Luana Piovani volta a provocar Neymar nas redes sociais e ironiza aparência do jogador

Luana Piovani volta a provocar Neymar nas redes sociais e ironiza aparência do jogador

Imagem - Cantora deixa Banda Magníficos de surpresa às vésperas do São João e pega fãs de surpresa

Cantora deixa Banda Magníficos de surpresa às vésperas do São João e pega fãs de surpresa

Imagem - De vestido curtinho, filha de Léo Moura se casa com jogador de futebol aos 18 anos e vai morar na Ucrânia

De vestido curtinho, filha de Léo Moura se casa com jogador de futebol aos 18 anos e vai morar na Ucrânia

O último trabalho da apresentadora na TV aberta foi no SBT, antes de passar a se dedicar a projetos digitais e produção de conteúdo nas redes sociais.

Ela contou ainda que aproveitou a viagem para mergulhar na cultura local e conhecer a cidade antes do início das aulas. Durante a estadia, Regina já fez até um safári de três dias.

A apresentadora afirmou que deseja conhecer a África do Sul além dos pontos turísticos tradicionais e destacou o interesse pela história e pela cultura do país. “Muito modestamente, se existe uma intenção por trás de tudo isso, é a de inspirar pessoas a fazer mudanças e entender que sempre existe a possibilidade de construir uma vida mais alinhada com quem se é”, disse.

Mais recentes

Imagem - Maior cachoeira artificial do mundo tem cortina de água de 600 metros, fica em ponte que bateu recorde e resolveu problema de engenharia

Maior cachoeira artificial do mundo tem cortina de água de 600 metros, fica em ponte que bateu recorde e resolveu problema de engenharia
Imagem - Luana Piovani detona Tiago Leifert após defesa de Virginia Fonseca na Globo: 'Imbecil total'

Luana Piovani detona Tiago Leifert após defesa de Virginia Fonseca na Globo: 'Imbecil total'
Imagem - 'Está acabando com a vida do pobre': Anitta faz forte desabafo contra bets e cobra posicionamento do Governo

'Está acabando com a vida do pobre': Anitta faz forte desabafo contra bets e cobra posicionamento do Governo