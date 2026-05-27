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Luana Piovani volta a provocar Neymar nas redes sociais e ironiza aparência do jogador

Atriz repostou publicação que ironiza o atleta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:18

Luana Piovani e Neymar
Luana Piovani e Neymar Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani voltou a provocar Neymar nas redes sociais nesta quarta-feira (27). A artista compartilhou um meme que ironiza as entradas no cabelo do atacante da Seleção Brasileira. 

A publicação original, feita pela página Greengo Dictionary, mostra Neymar usando uma máscara capilar enquanto aparece a frase: “Cada vez que um homem magoa uma mulher, Deus puxa as entradas dele um pouco para trás”.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado

Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar recebeu apoio de amigos por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar abraça o fisioterapeuta após anúncio por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
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Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução

Luana repostou o conteúdo sem acrescentar comentários, mas a publicação rapidamente repercutiu entre internautas, que associaram a indireta às recentes polêmicas envolvendo a vida pessoal do jogador.

A atriz e Neymar já trocaram críticas publicamente outras vezes nas redes sociais, principalmente após discussões envolvendo apostas on-line e posicionamentos do atleta.

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Nos últimos meses, Neymar voltou aos holofotes por questões relacionadas à vida amorosa. O jogador vive um relacionamento com Bruna Biancardi desde 2022 e também é pai de Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly, nascida em 2024.

Além de Helena, Neymar é pai de Mavie e Mel, com Bruna Biancardi, e de Davi Lucca, nascido em 2011.

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