IRONIZOU

Luana Piovani volta a provocar Neymar nas redes sociais e ironiza aparência do jogador

Atriz repostou publicação que ironiza o atleta

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:18

Luana Piovani e Neymar Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani voltou a provocar Neymar nas redes sociais nesta quarta-feira (27). A artista compartilhou um meme que ironiza as entradas no cabelo do atacante da Seleção Brasileira.

A publicação original, feita pela página Greengo Dictionary, mostra Neymar usando uma máscara capilar enquanto aparece a frase: “Cada vez que um homem magoa uma mulher, Deus puxa as entradas dele um pouco para trás”.



Neymar foi às lágrimas ao ser convocado 1 de 9

Luana repostou o conteúdo sem acrescentar comentários, mas a publicação rapidamente repercutiu entre internautas, que associaram a indireta às recentes polêmicas envolvendo a vida pessoal do jogador.

A atriz e Neymar já trocaram críticas publicamente outras vezes nas redes sociais, principalmente após discussões envolvendo apostas on-line e posicionamentos do atleta.

Nos últimos meses, Neymar voltou aos holofotes por questões relacionadas à vida amorosa. O jogador vive um relacionamento com Bruna Biancardi desde 2022 e também é pai de Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly, nascida em 2024.