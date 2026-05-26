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Neymar muda visual para a Copa 2026 e surpreende; veja vídeo

Jogador aproveitou o embalo da Copa do Mundo para dar um tapa no visual

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:21

Mudança de visual de Neymar
Mudança de visual de Neymar Crédito: Reprodução | Instagram

Neymar é uma das referências quando o assunto é estilo e autenticidade, mesmo em campo. O jogador já mudou o visual para a Copa do Mundo 2026.

O registro da mudança de Neymar compartilhado por Nariko Hair Style, cabeleireiro de Neymar, chegou a confundir os espectadores, que acreditaram que o craque estaria com uma tintura azul, mas a mudança desapareceu rapidamente.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock
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Neymar pela Seleção Brasileira por Shutterstock

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A tintura foi usada para retocar o cabelo de Neymar e dar luzes que deixaram o visual mais moderno, discreto e com um toque jovial. Veja o vídeo:

Tags:

Neymar

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