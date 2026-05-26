Neymar muda visual para a Copa 2026 e surpreende; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 26 de maio de 2026 às 19:21
Neymar é uma das referências quando o assunto é estilo e autenticidade, mesmo em campo. O jogador já mudou o visual para a Copa do Mundo 2026.
O registro da mudança de Neymar compartilhado por Nariko Hair Style, cabeleireiro de Neymar, chegou a confundir os espectadores, que acreditaram que o craque estaria com uma tintura azul, mas a mudança desapareceu rapidamente.
Neymar pela Seleção Brasileira
A tintura foi usada para retocar o cabelo de Neymar e dar luzes que deixaram o visual mais moderno, discreto e com um toque jovial. Veja o vídeo: