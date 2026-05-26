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Fim da amizade? Relação de Neymar e Medina esfriou após namoro de surfista com ex-affair do jogador

Silêncio de Gabriel Medina sobre convocação de Neymar para a Copa chamou atenção nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:17

Neymar e Medina Crédito: Reprodução

Os fãs de Neymar começaram a estranhar um detalhe nos últimos dias: o silêncio de Gabriel Medina após a convocação do atacante para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto amigos e familiares celebraram publicamente o retorno do jogador à Seleção Brasileira, o surfista não fez qualquer publicação ou comentário sobre o assunto, o que reacendeu rumores de um afastamento entre os dois.

Segundo informações divulgadas pelo Extra, a relação entre os atletas teria esfriado por causa de Isabella Arantes, atual namorada de Medina. Antes do relacionamento com o surfista, Isabella viveu um breve affair com Neymar durante o réveillon de 2018 em Barra Grande, na Bahia.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado 1 de 9

Na época, o atacante havia encerrado definitivamente o relacionamento com Bruna Marquezine e passou a ser apontado como próximo da ex-bailarina do Faustão. Isabella chegou a negar o romance publicamente, afirmando que os dois eram apenas amigos.

Anos depois, o destino aproximou novamente Medina e Isabella, que atualmente vivem um relacionamento discreto e longe da exposição envolvendo Neymar. Segundo a publicação, os dois atletas também já não se seguem mais nas redes sociais.

Gabriel Medina 1 de 9

Outro detalhe que alimenta os rumores é a suposta distância entre Bruna Biancardi e Medina. Nos bastidores, comenta-se que a influenciadora nunca teria aprovado totalmente a parceria intensa entre o surfista e Neymar nos períodos de solteirice dos dois.