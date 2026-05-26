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Fim da amizade? Relação de Neymar e Medina esfriou após namoro de surfista com ex-affair do jogador

Silêncio de Gabriel Medina sobre convocação de Neymar para a Copa chamou atenção nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:17

Neymar e Medina
Neymar e Medina Crédito: Reprodução

Os fãs de Neymar começaram a estranhar um detalhe nos últimos dias: o silêncio de Gabriel Medina após a convocação do atacante para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto amigos e familiares celebraram publicamente o retorno do jogador à Seleção Brasileira, o surfista não fez qualquer publicação ou comentário sobre o assunto, o que reacendeu rumores de um afastamento entre os dois.

Segundo informações divulgadas pelo Extra, a relação entre os atletas teria esfriado por causa de Isabella Arantes, atual namorada de Medina. Antes do relacionamento com o surfista, Isabella viveu um breve affair com Neymar durante o réveillon de 2018 em Barra Grande, na Bahia.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado

Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar recebeu apoio de amigos por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar abraça o fisioterapeuta após anúncio por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
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Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução

Na época, o atacante havia encerrado definitivamente o relacionamento com Bruna Marquezine e passou a ser apontado como próximo da ex-bailarina do Faustão. Isabella chegou a negar o romance publicamente, afirmando que os dois eram apenas amigos.

Anos depois, o destino aproximou novamente Medina e Isabella, que atualmente vivem um relacionamento discreto e longe da exposição envolvendo Neymar. Segundo a publicação, os dois atletas também já não se seguem mais nas redes sociais.

Gabriel Medina

Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
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Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais

Outro detalhe que alimenta os rumores é a suposta distância entre Bruna Biancardi e Medina. Nos bastidores, comenta-se que a influenciadora nunca teria aprovado totalmente a parceria intensa entre o surfista e Neymar nos períodos de solteirice dos dois.

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Os rumores sobre o afastamento ganharam ainda mais força porque Neymar e Medina já foram considerados inseparáveis. Os dois apareciam juntos com frequência em viagens, festas, campeonatos e réveillons, além de trocarem declarações públicas de amizade nas redes sociais.

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