Bilionário, rapper mais rico do mundo agencia cinco convocados da Seleção Brasileira

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Fernanda Varela
Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:07
Cinco jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 têm algo em comum fora dos gramados: todos são agenciados pela Roc Nation Sports, empresa que pertence ao rapper Jay-Z, considerado o artista mais rico do mundo no gênero.
A companhia é responsável pela gestão de carreira do lateral Douglas Santos, do Zenit, do meia Lucas Paquetá, do West Ham, e dos atacantes Endrick, Gabriel Martinelli e Vinicius Jr. A lista chamou atenção após a convocação feita pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026.
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A Roc Nation Sports atua no mercado esportivo internacional e pertence ao grupo criado por Jay-Z. Antes de operar oficialmente no Brasil, a empresa trabalhava no país sob o nome TFM Agency. Em 2023, o conglomerado comprou 51% das ações da companhia brasileira e manteve os executivos já responsáveis pelos atletas.
Segundo a revista Forbes, Jay-Z acumula uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 12,5 bilhões na cotação atual. Além dos negócios na música e no esporte, o artista também possui investimentos em bebidas, entretenimento e moda.
Apesar de ser um dos principais nomes ligados à empresa, Jay-Z não participa diretamente das negociações do dia a dia dos jogadores. A gestão esportiva no Brasil segue sob comando local da Roc Nation Sports.
Em entrevista divulgada pelo Globo Esporte, o diretor de operações da empresa no Brasil, Thiago Freitas, afirmou que a cultura criada por Jay-Z segue influenciando o trabalho da agência com artistas e atletas, especialmente na construção de imagem e posicionamento de marca dos jogadores.
"O nosso dia a dia é influenciado pela cultura da empresa, que é marcante e referência mundial na defesa dos interesses dos artistas e atletas, não somente quando vão assinar contratos. E essa cultura é fruto do que ele (Jay-Z) idealizou quando criou uma agência para que artistas e atletas pudessem transcender sua atividade principal e se tornarem ícones, referências e também empreendedores. Mesmo distante geograficamente, ele está muito presente no que buscamos todos os dias", explicou Thiago Freitas, diretor de operações da Roc Nation Sports no Brasil.