COPA DO MUNDO 2026

Bilionário, rapper mais rico do mundo agencia cinco convocados da Seleção Brasileira

Empresa do artista norte-americano cuida da carreira de atletas chamados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026

Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:07

Jay Z Crédito: Divulgação

Cinco jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 têm algo em comum fora dos gramados: todos são agenciados pela Roc Nation Sports, empresa que pertence ao rapper Jay-Z, considerado o artista mais rico do mundo no gênero.

A companhia é responsável pela gestão de carreira do lateral Douglas Santos, do Zenit, do meia Lucas Paquetá, do West Ham, e dos atacantes Endrick, Gabriel Martinelli e Vinicius Jr. A lista chamou atenção após a convocação feita pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

A Roc Nation Sports atua no mercado esportivo internacional e pertence ao grupo criado por Jay-Z. Antes de operar oficialmente no Brasil, a empresa trabalhava no país sob o nome TFM Agency. Em 2023, o conglomerado comprou 51% das ações da companhia brasileira e manteve os executivos já responsáveis pelos atletas.

Segundo a revista Forbes, Jay-Z acumula uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 12,5 bilhões na cotação atual. Além dos negócios na música e no esporte, o artista também possui investimentos em bebidas, entretenimento e moda.

Apesar de ser um dos principais nomes ligados à empresa, Jay-Z não participa diretamente das negociações do dia a dia dos jogadores. A gestão esportiva no Brasil segue sob comando local da Roc Nation Sports.

Em entrevista divulgada pelo Globo Esporte, o diretor de operações da empresa no Brasil, Thiago Freitas, afirmou que a cultura criada por Jay-Z segue influenciando o trabalho da agência com artistas e atletas, especialmente na construção de imagem e posicionamento de marca dos jogadores.