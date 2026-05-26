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Bilionário, rapper mais rico do mundo agencia cinco convocados da Seleção Brasileira

Empresa do artista norte-americano cuida da carreira de atletas chamados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:07

Jay Z
Jay Z Crédito: Divulgação

Cinco jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 têm algo em comum fora dos gramados: todos são agenciados pela Roc Nation Sports, empresa que pertence ao rapper Jay-Z, considerado o artista mais rico do mundo no gênero.

A companhia é responsável pela gestão de carreira do lateral Douglas Santos, do Zenit, do meia Lucas Paquetá, do West Ham, e dos atacantes Endrick, Gabriel Martinelli e Vinicius Jr. A lista chamou atenção após a convocação feita pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

A Roc Nation Sports atua no mercado esportivo internacional e pertence ao grupo criado por Jay-Z. Antes de operar oficialmente no Brasil, a empresa trabalhava no país sob o nome TFM Agency. Em 2023, o conglomerado comprou 51% das ações da companhia brasileira e manteve os executivos já responsáveis pelos atletas.

Segundo a revista Forbes, Jay-Z acumula uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 12,5 bilhões na cotação atual. Além dos negócios na música e no esporte, o artista também possui investimentos em bebidas, entretenimento e moda.

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Apesar de ser um dos principais nomes ligados à empresa, Jay-Z não participa diretamente das negociações do dia a dia dos jogadores. A gestão esportiva no Brasil segue sob comando local da Roc Nation Sports.

Em entrevista divulgada pelo Globo Esporte, o diretor de operações da empresa no Brasil, Thiago Freitas, afirmou que a cultura criada por Jay-Z segue influenciando o trabalho da agência com artistas e atletas, especialmente na construção de imagem e posicionamento de marca dos jogadores.

"O nosso dia a dia é influenciado pela cultura da empresa, que é marcante e referência mundial na defesa dos interesses dos artistas e atletas, não somente quando vão assinar contratos. E essa cultura é fruto do que ele (Jay-Z) idealizou quando criou uma agência para que artistas e atletas pudessem transcender sua atividade principal e se tornarem ícones, referências e também empreendedores. Mesmo distante geograficamente, ele está muito presente no que buscamos todos os dias", explicou Thiago Freitas, diretor de operações da Roc Nation Sports no Brasil.

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