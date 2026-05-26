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Ex-diretor da Globo revela pedido inusitado de atriz nos bastidores: 'Fiquei sem saber o que responder'

Daniel Filho disse que artista queria a ajuda dele para ter um filho com a esposa

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:18

Daniel Filho Crédito: Reprodução/TV Brasil

Daniel Filho revelou uma situação inusitada que viveu nos bastidores do Sai de Baixo, em 1996. O ex-diretor da TV Globo contou que a atriz Claudia Jimenez (1958-2022), que vivia a personagem Edileuza no humorístico, pediu que ele doasse esperma para que ela tivesse um filho.

"A gente queria tanto ter um filho, a gente pensou muito nisso. Pensamos que você poderia ser o pai. Você não vai precisar fazer nada. Só uma coisa de ceder o esperma para ser o pai do nosso filho", teria dito Claudia, de acordo com o relato de Daniel. A revelação foi feita pelo próprio profissional durante participação no Sem Censura, da TV Brasil, na tarde desta segunda-feira (25).

Claudia Jimenez 1 de 12

Ainda segundo o diretor, a colega de trabalho era, na época, casada com uma mulher, cuja identidade não foi revelada. O convite teria acontecido diante de todos os profissionais na sala de ensaio, enquanto a equipe se preparava para gravar um episódio com Dercy Gonçalves (1907-2008), que foi ao ar em setembro de 1996.

A revelação causou espanto, e Cissa Guimarães reagiu boquiaberta. Daniel relembrou que a reação foi parecida na época do pedido de Claudia, e que até Dercy ficou surpresa. "Como você [Cissa] ficou, ficou todo mundo!", recordou. "Mas era sério isso?", questionou a apresentadora. O diretor confirmou que sim.

“Eu fiquei sem saber exatamente o que responder. A fala que veio foi: ‘eu preciso consultar a minha esposa’”, relatou Daniel, que caiu na gargalhada.

Diante da resposta, Claudia ainda teria abordado a então esposa de Daniel, a atriz Márcia Couto, com o mesmo pedido. "Quando a esposa chegou no ensaio, ela [Claudia] perguntou: ‘falei com Daniel e ele topou, você topa também?'".