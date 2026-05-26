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Ex-diretor da Globo revela pedido inusitado de atriz nos bastidores: 'Fiquei sem saber o que responder'

Daniel Filho disse que artista queria a ajuda dele para ter um filho com a esposa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:18

Daniel Filho
Daniel Filho Crédito: Reprodução/TV Brasil

Daniel Filho revelou uma situação inusitada que viveu nos bastidores do Sai de Baixo, em 1996. O ex-diretor da TV Globo contou que a atriz Claudia Jimenez (1958-2022), que vivia a personagem Edileuza no humorístico, pediu que ele doasse esperma para que ela tivesse um filho.

"A gente queria tanto ter um filho, a gente pensou muito nisso. Pensamos que você poderia ser o pai. Você não vai precisar fazer nada. Só uma coisa de ceder o esperma para ser o pai do nosso filho", teria dito Claudia, de acordo com o relato de Daniel. A revelação foi feita pelo próprio profissional durante participação no Sem Censura, da TV Brasil, na tarde desta segunda-feira (25).

Claudia Jimenez

Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução
Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução
Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução
Claudia Jimenez por Reprodução
Claudia Jimenez como Dona Cacilda na Escolinha do Professor Raimundo por Reprodução
Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução
Claudia Jimenez por Reprodução
Claudia Jimenez por Reprodução
Claudia Jimenez e Danielle Winits por Reprodução
A atriz Claudia Jimenez, em foto de arquivo por Reprodução
Cacilda e Edileuza, personagens de Claudia Jimenez por Reprodução
Paulo Silvino posa ao lado de Claudia Jimenez durante gravação da mensagem de fim de ano da Globo em 2014 por Renato Rocha Miranda/Globo
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Claudia Jimenez como Edileuza em Sai de Baixo por Reprodução

Ainda segundo o diretor, a colega de trabalho era, na época, casada com uma mulher, cuja identidade não foi revelada. O convite teria acontecido diante de todos os profissionais na sala de ensaio, enquanto a equipe se preparava para gravar um episódio com Dercy Gonçalves (1907-2008), que foi ao ar em setembro de 1996.

A revelação causou espanto, e Cissa Guimarães reagiu boquiaberta. Daniel relembrou que a reação foi parecida na época do pedido de Claudia, e que até Dercy ficou surpresa. "Como você [Cissa] ficou, ficou todo mundo!", recordou. "Mas era sério isso?", questionou a apresentadora. O diretor confirmou que sim.

“Eu fiquei sem saber exatamente o que responder. A fala que veio foi: ‘eu preciso consultar a minha esposa’”, relatou Daniel, que caiu na gargalhada.

Diante da resposta, Claudia ainda teria abordado a então esposa de Daniel, a atriz Márcia Couto, com o mesmo pedido. "Quando a esposa chegou no ensaio, ela [Claudia] perguntou: ‘falei com Daniel e ele topou, você topa também?'".

O ex-global não entrou em detalhes sobre o desfecho, mas o processo não avançou. Claudia morreu em 2022 sem deixar herdeiros diretos, e toda sua herança foi destinada à ex-mulher Stella Torreão, com quem se relacionou de 1998 a 2008.

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Claudia Jimenez Daniel Filho

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