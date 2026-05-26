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Quem é o bilionário herdeiro da Globo que espera o terceiro filho com Fiorella Mattheis

Atriz anunciou nova gravidez nas redes sociais e chamou atenção para a relação discreta com Roberto Marinho Neto, um dos nomes mais poderosos da família Marinho

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:04

Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto Crédito: Reprodução

Fiorella Mattheis surpreendeu os seguidores na segunda-feira (26) ao anunciar que está grávida do terceiro filho. Aos 38 anos, a atriz compartilhou fotos exibindo a barriga e revelou que já está no quinto mês de gestação. A novidade rapidamente despertou curiosidade nas redes sociais não apenas pela gravidez, mas também pela identidade do marido da artista, um dos herdeiros mais discretos e poderosos da comunicação brasileira.

Casada desde 2021 com Roberto Marinho Neto, Fiorella já é mãe de Roberto, nascido em 2023, e José, que chegou ao mundo em 2024. Agora, o casal se prepara para a chegada do terceiro bebê. “O amor infinito triplicou. 5 meses esperando nosso(a) baby 3. Não existe alegria maior”, escreveu a atriz na publicação.

A postagem rapidamente recebeu mensagens de famosas como Grazi Massafera, Isis Valverde e Sabrina Sato.

Apesar de manter uma vida longe dos holofotes, Roberto Marinho Neto carrega um dos sobrenomes mais influentes do país. Ele pertence à família Marinho, responsável pelo comando do Grupo Globo, maior conglomerado de mídia e comunicação do Brasil.

Nascido em 1984, o empresário integra a quarta geração da família. Roberto é bisneto de Irineu Marinho, fundador do jornal O Globo, e neto de Roberto Marinho, nome responsável pela consolidação da Globo como um dos maiores impérios televisivos da América Latina.

Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto 1 de 5

Mesmo sendo herdeiro bilionário, Roberto mantém perfil extremamente reservado. Aparições públicas são raras e entrevistas praticamente inexistem. Nos bastidores, porém, ele ocupa posição estratégica dentro dos negócios da família.

Formado em administração e gestão de negócios no exterior, o empresário participou de áreas importantes da modernização da Globo, especialmente no setor esportivo, onde atuou diretamente em negociações e gestão de direitos de transmissão.

A discrição do casal sempre chamou atenção no meio artístico. Diferente de outras relações expostas nas redes sociais, Fiorella e Roberto optam por preservar a rotina familiar, aparecendo juntos apenas em ocasiões específicas.