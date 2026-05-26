SOFRIMENTO

Nicholas Galitzine revela sofrimento com corpo ultramusculoso para viver He-Man nos cinemas: ‘4 mil calorias por dia’

Ator contou que precisou perder rapidamente o físico musculoso conquistado para viver o herói clássico

Kamila Macedo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:12

He-Man Crédito: Divulgação

Nicholas Galitzine surpreendeu os fãs ao falar sobre a transformação radical no corpo após interpretar He-Man no live-action Mestres do Universo. Depois de meses consumindo quase 4 mil calorias por dia e encarando uma rotina intensa de treinos para ganhar músculos, o ator revelou que precisou abandonar rapidamente o físico para seu próximo trabalho no cinema.

Durante passagem pelo Brasil para divulgar o filme, o astro contou ao gshow que treinava cerca de três horas por dia para interpretar o herói da clássica animação dos anos 1980. Antes das gravações das cenas de ação, ele ainda fazia exercícios extras para manter o físico exigido pelo personagem. “É enlouquecedor o quanto demora para ganhar músculos, e o quão rápido eles somem!”, brincou o ator.

He-Man 1 de 8

Segundo Nicholas, a mudança aconteceu por exigência do diretor de seu próximo longa, The Mosquito Bowl, ambientado na década de 1940. O cineasta teria pedido que ele deixasse completamente de treinar e abandonasse a dieta hipercalórica. “Ele disse: ‘Pare de malhar, coma o que você quiser e simplesmente deixe tudo ir embora’. E foi exatamente isso o que eu fiz! Muito triste!”, contou.

O novo filme de He-Man também marca o retorno de Dolph Lundgren ao universo da franquia. O astro interpretou o personagem no primeiro live-action lançado em 1987 e já confirmou participação especial na nova produção, embora o papel ainda seja mantido em segredo.

Baseado na história do Príncipe Adam, o longa acompanha a transformação do jovem guerreiro em He-Man após empunhar a espada mágica de Grayskull para enfrentar o vilão Esqueleto.