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Nicholas Galitzine revela sofrimento com corpo ultramusculoso para viver He-Man nos cinemas: ‘4 mil calorias por dia’

Ator contou que precisou perder rapidamente o físico musculoso conquistado para viver o herói clássico

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:12

He-Man
He-Man Crédito: Divulgação

Nicholas Galitzine surpreendeu os fãs ao falar sobre a transformação radical no corpo após interpretar He-Man no live-action Mestres do Universo. Depois de meses consumindo quase 4 mil calorias por dia e encarando uma rotina intensa de treinos para ganhar músculos, o ator revelou que precisou abandonar rapidamente o físico para seu próximo trabalho no cinema.

Durante passagem pelo Brasil para divulgar o filme, o astro contou ao gshow que treinava cerca de três horas por dia para interpretar o herói da clássica animação dos anos 1980. Antes das gravações das cenas de ação, ele ainda fazia exercícios extras para manter o físico exigido pelo personagem. “É enlouquecedor o quanto demora para ganhar músculos, e o quão rápido eles somem!”, brincou o ator.

He-Man

He-Man por Divulgação
He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
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He-Man por Reprodução
He-Man por Reprodução
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He-Man por Divulgação

Segundo Nicholas, a mudança aconteceu por exigência do diretor de seu próximo longa, The Mosquito Bowl, ambientado na década de 1940. O cineasta teria pedido que ele deixasse completamente de treinar e abandonasse a dieta hipercalórica. “Ele disse: ‘Pare de malhar, coma o que você quiser e simplesmente deixe tudo ir embora’. E foi exatamente isso o que eu fiz! Muito triste!”, contou.

O novo filme de He-Man também marca o retorno de Dolph Lundgren ao universo da franquia. O astro interpretou o personagem no primeiro live-action lançado em 1987 e já confirmou participação especial na nova produção, embora o papel ainda seja mantido em segredo.

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Baseado na história do Príncipe Adam, o longa acompanha a transformação do jovem guerreiro em He-Man após empunhar a espada mágica de Grayskull para enfrentar o vilão Esqueleto.

Além de Nicholas Galitzine, o elenco reúne nomes como Camila Mendes, Morena Baccarin, Jared Leto, Idris Elba e Alison Brie. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 4 de junho.

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