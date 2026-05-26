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Fios brancos na sobrancelha? Produtos e truques simples resolvem problema que é o 'pesadelo' das mulheres

Géis, lápis e séruns específicos ajudam a preencher falhas e devolver definição ao olhar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:55

Fios brancos na sobrancelha
Fios brancos na sobrancelha Crédito: Reprodução

Encontrar fios brancos nas sobrancelhas costuma ser um verdadeiro pesadelo, principalmente para as mulheres. Embora o surgimento dos grisalhos no cabelo já tenha se tornado algo mais naturalizado, a mudança nos pelos que moldam o olhar ainda gera dúvidas sobre como cuidar, cobrir ou suavizar o efeito no dia a dia.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, os fios brancos nas sobrancelhas aparecem principalmente por causa da redução da melanina, pigmento responsável pela cor dos pelos. O processo faz parte do envelhecimento natural, mas fatores como genética, estresse e tabagismo também podem acelerar a mudança.

Cuidados com a sobrancelha

Cuidados com a sobrancelha por Pexels
Cuidados com a sobrancelha por Pexels
Cuidados com a sobrancelha por Pexels
Cuidados com a sobrancelha por Pexels
Cuidados com a sobrancelha por Pexels
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Cuidados com a sobrancelha por Pexels

Para quem deseja disfarçar os fios claros, uma das opções mais buscadas atualmente é a tintura específica para sobrancelhas. Os produtos voltados para a região costumam ter fórmulas mais suaves e seguras para uso próximo aos olhos.

Antes da aplicação, a recomendação é limpar bem a pele e proteger a área ao redor com creme ou vaselina para evitar manchas. Outro cuidado importante é nunca usar tinta comum de cabelo na região dos olhos.

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A escolha do tom também faz diferença no resultado. Tons muito escuros podem endurecer a expressão, enquanto cores muito claras quase não cobrem os fios brancos. Especialistas recomendam manter a cor próxima ao tom natural das sobrancelhas e fazer ajustes suaves.

Quem prefere evitar tintura permanente também pode apostar em soluções temporárias, como lápis, sombras e géis pigmentados para sobrancelhas, que ajudam a preencher falhas e suavizar os fios claros sem procedimentos mais duradouros.

Dermatologistas ainda alertam para a importância do teste de alergia antes de qualquer aplicação e orientam interromper o uso em caso de ardor intenso, vermelhidão ou irritação persistente.

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