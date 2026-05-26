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Ex-jogador de Flamengo e Grêmio troca os gramados pela cozinha e surpreende ao vencer o ‘MasterChef’

Com estreia do MasterChef Brasil nesta terça, trajetória de ex-zagueiro que trocou os gramados pela cozinha voltou a chamar atenção nas redes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 13:45

Frickson Erazo trocou os gramados pelo MasterChef Celebrity
Frickson Erazo trocou os gramados pelo MasterChef Celebrity Crédito: Divulgação

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira (26), mas uma história curiosa envolvendo o universo do programa já começou a movimentar fãs do reality e do futebol. Poucos brasileiros sabem, mas um ex-jogador com passagem por clubes como Clube de Regatas do Flamengo, Club de Regatas Vasco da Gama, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Clube Atlético Mineiro se tornou campeão do MasterChef Celebrity no Equador.

O responsável pela façanha foi Frickson Erazo, ex-zagueiro da Seleção Equatoriana que disputou a Copa do Mundo FIFA de 2014 e encerrou a carreira nos gramados em 2021.

A vitória aconteceu na final exibida em abril deste ano. Erazo superou os influenciadores Andrea Suzuki e Josh Paredes na prova decisiva e rapidamente virou assunto na imprensa esportiva da América do Sul.

Conhecido pelo apelido de “El Elegante”, o ex-defensor construiu carreira sólida no futebol sul-americano e teve passagens marcantes pelo Brasil. No Flamengo, viveu momentos turbulentos, enquanto no Grêmio ganhou destaque atuando ao lado de Pedro Geromel. Já no Atlético-MG, disputou a Libertadores e conquistou o título estadual.

Frickson Erazo no MasterChef

Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação
Frickson Erazo na Copa do Mundo por Reprodução
Frickson Erazo conquistou o reality culinário no Equador por Reprodução
Frickson Erazo conquistou o reality culinário no Equador por Reprodução
Frickson Erazo conquistou o reality culinário no Equador por Reprodução
Frickson Erazo na Copa do Mundo por Reprodução
Frickson Erazo conquistou o reality culinário no Equador por Reprodução
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Frickson Erazo trocou os gramados pela cozinha e venceu o MasterChef Celebrity no Equador por Divulgação

Depois da aposentadoria, porém, o ex-zagueiro decidiu seguir um caminho completamente diferente do esporte. Ao entrar no MasterChef Celebrity do Equador, Erazo chamou atenção pela disciplina competitiva, pela postura tranquila diante das câmeras e pela relação afetiva com a culinária.

Durante a competição, o próprio reality explorou a mudança radical de trajetória do jogador, destacando a “liderança, disciplina e essência esmeraldenha” levadas por ele para dentro da cozinha.

Na inscrição do programa, Erazo ainda brincou com a própria fama nos gramados. “Se eu cozinho como domino a bola, então estamos bem”, disse o ex-atleta.

Ao longo da temporada, ele rapidamente ganhou status de favorito até confirmar o título na grande final.

A vitória também reforçou uma tendência cada vez mais comum em realities latino-americanos: a presença de ex-atletas em programas de entretenimento após a aposentadoria. No Uruguai, por exemplo, o ex-jogador Horacio Peralta, que também atuou pelo Flamengo, venceu o MasterChef Celebrity local.

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