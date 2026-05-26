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Liz convenceu Léo Santana e Lore Improta a desistirem de ‘Lorenzo’; saiba significado de Levi, nome do bebê recém-nascido do casal

Casal revelou que filha mais velha influenciou diretamente na escolha do nome de Levi, segundo filho dos artistas

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:51

Levi nasceu na manhã desta terça-feira, 26 de maio, em Salvador Crédito: Reprodução

Léo Santana e Lore Improta revelaram nesta terça-feira (26) o nascimento de Levi, segundo filho do casal. Mas antes da chegada do bebê, os dois precisaram mudar completamente os planos para o nome escolhido por causa de um detalhe inesperado: a influência da pequena Liz, filha mais velha dos artistas.

Durante entrevista ao gshow em janeiro, Léo contou que o casal havia decidido inicialmente chamar o bebê de Lorenzo. A ideia, porém, acabou ficando para trás depois das reações espontâneas de Liz, de apenas quatro anos.

Levi nasceu nesta terça-feira (26) 1 de 4

“A gente tinha pensado em Lorenzo, mas a Liz confundiu nossa cabeça: ela começou a conversar com a barriguinha da mãe e falou diversos nomes, menos esse”, contou o cantor na época.

O nome definitivo só foi revelado em março, durante o chá de bebê realizado na casa da família, em Salvador. O casal anunciou que o menino se chamaria Levi, escolha carregada de significado emocional e religioso.

Léo Santana, Lore Improta e Liz 1 de 34

Segundo Lore, o nome significa “unido”, “ligado” ou “aquele que se junta”. A influenciadora explicou que o casal sentiu uma conexão imediata com o significado por representar o momento vivido pela família.

“Esse nome chegou pra gente como um presente. Levi significa ‘unido’, ‘ligado’, ‘aquele que se junta’ e é exatamente o que ele vem fazer: unir-se a nós”, explicou.

Lore também destacou a ligação bíblica do nome. Na tradição religiosa, Levi é filho de Jacó e Lia e deu origem à tribo dos levitas, historicamente associada à música e à fé.