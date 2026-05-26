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Liz convenceu Léo Santana e Lore Improta a desistirem de ‘Lorenzo’; saiba significado de Levi, nome do bebê recém-nascido do casal

Casal revelou que filha mais velha influenciou diretamente na escolha do nome de Levi, segundo filho dos artistas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:51

Levi nasceu na manhã desta terça-feira, 26 de maio, em Salvador
Levi nasceu na manhã desta terça-feira, 26 de maio, em Salvador Crédito: Reprodução

Léo Santana e Lore Improta revelaram nesta terça-feira (26) o nascimento de Levi, segundo filho do casal. Mas antes da chegada do bebê, os dois precisaram mudar completamente os planos para o nome escolhido por causa de um detalhe inesperado: a influência da pequena Liz, filha mais velha dos artistas.

Durante entrevista ao gshow em janeiro, Léo contou que o casal havia decidido inicialmente chamar o bebê de Lorenzo. A ideia, porém, acabou ficando para trás depois das reações espontâneas de Liz, de apenas quatro anos.

Levi nasceu nesta terça-feira (26)

Nasce Levi, filho de Leo Santana e Lore Improta por Reprodução/Instagram
Levi nasceu na manhã desta terça-feira, 26 de maio, em Salvador por Reprodução
Nasce Levi, filho de Leo Santana e Lore Improta por Reprodução/Instagram
Nasce Levi, filho de Leo Santana e Lore Improta por Reprodução/Instagram
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Nasce Levi, filho de Leo Santana e Lore Improta por Reprodução/Instagram

“A gente tinha pensado em Lorenzo, mas a Liz confundiu nossa cabeça: ela começou a conversar com a barriguinha da mãe e falou diversos nomes, menos esse”, contou o cantor na época.

O nome definitivo só foi revelado em março, durante o chá de bebê realizado na casa da família, em Salvador. O casal anunciou que o menino se chamaria Levi, escolha carregada de significado emocional e religioso.

Léo Santana, Lore Improta e Liz

Desenhos feitos por Liz para Léo Santana por Reprodução / Redes Sociais
Liz Improta por Reprodução/Instagram
Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana encanta ao dançar Michael Jackson por Reprodução/Instagram
Leo Santana e Lore Improta brincam com Liz por Reprodução
Leo Santana, Lore Improta e Liz em resort de luxo em Pernambuco por Reprodução / Redes Sociais
Léo Santana, Lore Improta e Liz por Reprodução/Instagram
Liz Improta por Reprodução
Lore Improta e Liz por Reprodução
Lore Improta levou Liz para cortar cabelo por Reprodução
Liz, filha de Lore Improta e Leo Santana por Reprodução
Liz e Lore Improta por Divulgação
Lore Improta e Liz Improta por Redes sociais
Lore Improta, Liz, Léo Santana por Redes sociais
Liz Improta faz víeo para Lore por Reprodução / Redes sociais
Lore Improta, Leo Santana, Liz por Redes sociais
Lore Improta e Liz por Redes sociais
Patati Patatá, Liz e Lore Improta por Redes sociais
Lore Improta e Liz Santana por Reprodução/Redes sociais
Liz Improta por Redes sociais
Léo Santana, Lore Improta e LIz por Redes sociais
Lore Improta, Léo Santana, Liz Santana Improta por Yago Mesquita/Divulgação
Lore Improta e Liz por Redes sociais
Léo Santana, Lore Improta e Liz por Redes sociais
Lore Improta, Liz e Leo Santana por Redes sociais
Léo Santana, Lore Improta e Liz por Reprodução
Depois do nascimento da filha de Lore Improta e Léo Santana, o nome Liz apareceu na lista do mais registrados por Reprodução/Redes Sociais
Liz, Lore Improta e Leo Santana com o Mickey por Redes sociais
Lore Improta, Liz e Preta Gil por Reprodução
Lore Improta e a filha Liz fazem visita a Preta Gil após alta médica por Reprodução
Léo Santana e Liz por Reprodução
Depois do nascimento da filha de Lore Improta e Léo Santana, o nome Liz apareceu na lista do mais registrados por Reprodução/Redes Sociais
Leo SAntana e por Redes sociais
Leo Santana recebe presente de Liz por Redes sociais
Léo Santana e a filha Liz por reprodução Instagram
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Desenhos feitos por Liz para Léo Santana por Reprodução / Redes Sociais

Segundo Lore, o nome significa “unido”, “ligado” ou “aquele que se junta”. A influenciadora explicou que o casal sentiu uma conexão imediata com o significado por representar o momento vivido pela família.

“Esse nome chegou pra gente como um presente. Levi significa ‘unido’, ‘ligado’, ‘aquele que se junta’ e é exatamente o que ele vem fazer: unir-se a nós”, explicou.

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Imagem - Nasce Levi, segundo filho de Lore Improta e Leo Santana

Nasce Levi, segundo filho de Lore Improta e Leo Santana

Lore também destacou a ligação bíblica do nome. Na tradição religiosa, Levi é filho de Jacó e Lia e deu origem à tribo dos levitas, historicamente associada à música e à fé.

Nas redes sociais, o nascimento do bebê foi celebrado pelos dois artistas. Léo Santana publicou uma mensagem simples e emocionante: “Seja bem-vindo, meu filho”. Já Lore compartilhou um registro do pezinho do recém-nascido acompanhado da frase: “Levi, aquele que veio para unir”.

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