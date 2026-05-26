Liz convenceu Léo Santana e Lore Improta a desistirem de ‘Lorenzo’; saiba significado de Levi, nome do bebê recém-nascido do casal

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:51
Léo Santana e Lore Improta revelaram nesta terça-feira (26) o nascimento de Levi, segundo filho do casal. Mas antes da chegada do bebê, os dois precisaram mudar completamente os planos para o nome escolhido por causa de um detalhe inesperado: a influência da pequena Liz, filha mais velha dos artistas.
Durante entrevista ao gshow em janeiro, Léo contou que o casal havia decidido inicialmente chamar o bebê de Lorenzo. A ideia, porém, acabou ficando para trás depois das reações espontâneas de Liz, de apenas quatro anos.
Levi nasceu nesta terça-feira (26)
“A gente tinha pensado em Lorenzo, mas a Liz confundiu nossa cabeça: ela começou a conversar com a barriguinha da mãe e falou diversos nomes, menos esse”, contou o cantor na época.
O nome definitivo só foi revelado em março, durante o chá de bebê realizado na casa da família, em Salvador. O casal anunciou que o menino se chamaria Levi, escolha carregada de significado emocional e religioso.
Léo Santana, Lore Improta e Liz
Segundo Lore, o nome significa “unido”, “ligado” ou “aquele que se junta”. A influenciadora explicou que o casal sentiu uma conexão imediata com o significado por representar o momento vivido pela família.
“Esse nome chegou pra gente como um presente. Levi significa ‘unido’, ‘ligado’, ‘aquele que se junta’ e é exatamente o que ele vem fazer: unir-se a nós”, explicou.
Lore também destacou a ligação bíblica do nome. Na tradição religiosa, Levi é filho de Jacó e Lia e deu origem à tribo dos levitas, historicamente associada à música e à fé.
Nas redes sociais, o nascimento do bebê foi celebrado pelos dois artistas. Léo Santana publicou uma mensagem simples e emocionante: “Seja bem-vindo, meu filho”. Já Lore compartilhou um registro do pezinho do recém-nascido acompanhado da frase: “Levi, aquele que veio para unir”.