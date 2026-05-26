Nutricionista ‘previu’ morte de Gabriel Ganley e alerta volta à tona: ‘O coração me preocupava’

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:27
A morte do fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos, continua gerando forte repercussão nas redes sociais e no universo fitness. Nos últimos dias, um vídeo antigo publicado por Rodrigo Góes voltou a circular entre fãs do esporte após internautas perceberem que o nutricionista já havia demonstrado preocupação pública com a saúde cardíaca do atleta semanas antes da tragédia.
Gabriel foi encontrado morto no último sábado, 23 de maio. Segundo informações divulgadas posteriormente, a causa da morte foi uma cardiomiopatia hipertrófica, condição que provoca espessamento anormal do músculo cardíaco e dificulta o bombeamento do sangue.
A repercussão aumentou depois que seguidores resgataram um vídeo publicado por Rodrigo Góes no início de maio, cerca de 19 dias antes da morte do fisiculturista. Na gravação, o nutricionista comentava justamente sobre os riscos cardíacos enfrentados por atletas de fisiculturismo que utilizam altas doses de esteroides anabolizantes.
“O coração precisa de atenção constante. Insuficiência cardíaca é muito comum em atletas de fisiculturismo”, afirmou ele na época, ao citar Gabriel Ganley e Matheus Lacerda.
Já em um novo vídeo publicado nesta segunda-feira, Rodrigo lamentou profundamente a morte do amigo e voltou a falar sobre a condição cardíaca descoberta após o falecimento. “O Gabriel pode ter nascido com uma fragilidade que ele nem sabia que tinha. E o esporte que ele amava pode ter acelerado o que aconteceu sábado”, declarou.
Gabriel Ganley morreu aos 22 anos
Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, Gabriel Ganley se tornou conhecido ao compartilhar rotina intensa de treinos, preparação física, campeonatos e bastidores do universo fitness. O influenciador também costumava falar abertamente sobre o uso de anabolizantes e os impactos do esporte de alto rendimento no corpo.
Antes da morte, um dos vídeos do atleta voltou a repercutir nas redes após internautas relembrarem uma fala em que ele admitia que o uso dessas substâncias poderia “encurtar” sua vida.
Em comunicado divulgado no dia da morte, a Secretaria da Segurança Pública informou que não havia sinais aparentes de violência no local. O caso chegou a ser registrado inicialmente como morte suspeita.
O corpo de Gabriel foi cremado nesta segunda-feira, 25 de maio, em cerimônia reservada para familiares e amigos próximos.