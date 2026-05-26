VÍDEO ANTIGO

Nutricionista ‘previu’ morte de Gabriel Ganley e alerta volta à tona: ‘O coração me preocupava’

Rodrigo Góes revelou preocupação com o coração do atleta semanas antes da morte súbita e fala repercutiu após divulgação da causa oficial

Heider Sacramento

Publicado em 26 de maio de 2026 às 12:27

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

A morte do fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos, continua gerando forte repercussão nas redes sociais e no universo fitness. Nos últimos dias, um vídeo antigo publicado por Rodrigo Góes voltou a circular entre fãs do esporte após internautas perceberem que o nutricionista já havia demonstrado preocupação pública com a saúde cardíaca do atleta semanas antes da tragédia.

Gabriel foi encontrado morto no último sábado, 23 de maio. Segundo informações divulgadas posteriormente, a causa da morte foi uma cardiomiopatia hipertrófica, condição que provoca espessamento anormal do músculo cardíaco e dificulta o bombeamento do sangue.

A repercussão aumentou depois que seguidores resgataram um vídeo publicado por Rodrigo Góes no início de maio, cerca de 19 dias antes da morte do fisiculturista. Na gravação, o nutricionista comentava justamente sobre os riscos cardíacos enfrentados por atletas de fisiculturismo que utilizam altas doses de esteroides anabolizantes.

“O coração precisa de atenção constante. Insuficiência cardíaca é muito comum em atletas de fisiculturismo”, afirmou ele na época, ao citar Gabriel Ganley e Matheus Lacerda.

Já em um novo vídeo publicado nesta segunda-feira, Rodrigo lamentou profundamente a morte do amigo e voltou a falar sobre a condição cardíaca descoberta após o falecimento. “O Gabriel pode ter nascido com uma fragilidade que ele nem sabia que tinha. E o esporte que ele amava pode ter acelerado o que aconteceu sábado”, declarou.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, Gabriel Ganley se tornou conhecido ao compartilhar rotina intensa de treinos, preparação física, campeonatos e bastidores do universo fitness. O influenciador também costumava falar abertamente sobre o uso de anabolizantes e os impactos do esporte de alto rendimento no corpo.

Antes da morte, um dos vídeos do atleta voltou a repercutir nas redes após internautas relembrarem uma fala em que ele admitia que o uso dessas substâncias poderia “encurtar” sua vida.

Em comunicado divulgado no dia da morte, a Secretaria da Segurança Pública informou que não havia sinais aparentes de violência no local. O caso chegou a ser registrado inicialmente como morte suspeita.