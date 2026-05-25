LUTO

Não foi hipoglicemia: atestado revela a doença que matou fisiculturista Gabriel Ganley

Jovem foi encontrado sem vida no apartamento onde morava

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:49

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

O atestado de óbito do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, apontou que a causa da morte foi uma cardiomiopatia hipertrófica, condição em que o músculo do coração se torna espesso de forma anormal. O jovem foi encontrado morto no sábado (23), no apartamento em que ele vivia, em São Paulo. A informação é do portal G1.

A doença dificulta o relaxamento do coração e compromete o bombeamento do sangue. O problema costuma ter origem genética e hereditária, mas pode ser agravado pelo uso de anabolizantes. Não há confirmação de que Gabriel utilizasse essas substâncias, que têm uso frequente no meio do fisiculturismo.

Segundo a família, o corpo do influenciador será cremado nesta segunda-feira (25), em uma cerimônia reservada apenas para parentes próximos.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

Mãe diz que jovem não tinha histórico de doença

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, como morte suspeita, inicialmente tratada como morte súbita sem causa aparente.

A mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, que vive no Rio de Janeiro, foi ouvida pela polícia, que investiga a morte. Ela contou que conversou com o filho pela última vez na quinta-feira e que ele não relatou problemas de saúde nem sintomas. Segundo ela, Gabriel não possuía histórico de doenças cardíacas.

Morte de Gabriel

Gabriel foi encontrado por um amigo após familiares e pessoas próximas passarem dias sem conseguir contato com ele. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pela TV Globo, o desaparecimento preocupava desde a noite de quinta-feira (21).

O amigo decidiu ir até o condomínio após insistentes tentativas frustradas de ligação e mensagens. Funcionários informaram que Gabriel estava dentro do apartamento. Como as luzes permaneciam acesas e ninguém atendia, a porta foi arrombada com ajuda dos funcionários do prédio.

O fisiculturista foi localizado caído de bruços na cozinha do imóvel, já sem vida. O boletim relata que o rosto apresentava vermelhidão e havia presença de sangue, mas não foram identificados sinais aparentes de violência.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio amigo, que ligou para o 190. Durante a perícia, agentes apreenderam diversos medicamentos no apartamento, possivelmente anabolizantes, conforme consta no registro policial. Ainda segundo o documento, o imóvel estava organizado e não havia indícios de luta ou crime.

Em depoimento, o amigo afirmou que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e que trabalhava com ele. O último encontro entre os dois ocorreu na noite de quinta-feira, em uma academia da Mooca, por menos de 30 minutos.

Quem era Gabriel

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley ganhou projeção nas redes sociais com vídeos sobre treinos, alimentação e rotina fitness. Ele acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.

No início da carreira, o influenciador defendia o fisiculturismo natural e disputava competições sem uso de anabolizantes entre 2023 e 2024. No ano passado, porém, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar essas substâncias e passou a abordar o tema nas redes sociais.

Antes de se dedicar à musculação, ele também teve destaque competitivo no Pokémon TCG, chegando a integrar rankings entre os melhores jogadores da América Latina e disputando um campeonato mundial nos Estados Unidos.