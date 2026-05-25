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Não foi hipoglicemia: atestado revela a doença que matou fisiculturista Gabriel Ganley

Jovem foi encontrado sem vida no apartamento onde morava

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:49

Gabriel Ganley
Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

O atestado de óbito do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, apontou que a causa da morte foi uma cardiomiopatia hipertrófica, condição em que o músculo do coração se torna espesso de forma anormal. O jovem foi encontrado morto no sábado (23), no apartamento em que ele vivia, em São Paulo. A informação é do portal G1.

A doença dificulta o relaxamento do coração e compromete o bombeamento do sangue. O problema costuma ter origem genética e hereditária, mas pode ser agravado pelo uso de anabolizantes. Não há confirmação de que Gabriel utilizasse essas substâncias, que têm uso frequente no meio do fisiculturismo.

Segundo a família, o corpo do influenciador será cremado nesta segunda-feira (25), em uma cerimônia reservada apenas para parentes próximos.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos

Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Gabriel Ganley por Reprodução

Mãe diz que jovem não tinha histórico de doença

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, como morte suspeita, inicialmente tratada como morte súbita sem causa aparente.

A mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, que vive no Rio de Janeiro, foi ouvida pela polícia, que investiga a morte. Ela contou que conversou com o filho pela última vez na quinta-feira e que ele não relatou problemas de saúde nem sintomas. Segundo ela, Gabriel não possuía histórico de doenças cardíacas.

Morte de Gabriel

Gabriel foi encontrado por um amigo após familiares e pessoas próximas passarem dias sem conseguir contato com ele. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pela TV Globo, o desaparecimento preocupava desde a noite de quinta-feira (21).

O amigo decidiu ir até o condomínio após insistentes tentativas frustradas de ligação e mensagens. Funcionários informaram que Gabriel estava dentro do apartamento. Como as luzes permaneciam acesas e ninguém atendia, a porta foi arrombada com ajuda dos funcionários do prédio.

O fisiculturista foi localizado caído de bruços na cozinha do imóvel, já sem vida. O boletim relata que o rosto apresentava vermelhidão e havia presença de sangue, mas não foram identificados sinais aparentes de violência.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio amigo, que ligou para o 190. Durante a perícia, agentes apreenderam diversos medicamentos no apartamento, possivelmente anabolizantes, conforme consta no registro policial. Ainda segundo o documento, o imóvel estava organizado e não havia indícios de luta ou crime.

Em depoimento, o amigo afirmou que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e que trabalhava com ele. O último encontro entre os dois ocorreu na noite de quinta-feira, em uma academia da Mooca, por menos de 30 minutos.

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Quem era Gabriel

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley ganhou projeção nas redes sociais com vídeos sobre treinos, alimentação e rotina fitness. Ele acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.

No início da carreira, o influenciador defendia o fisiculturismo natural e disputava competições sem uso de anabolizantes entre 2023 e 2024. No ano passado, porém, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar essas substâncias e passou a abordar o tema nas redes sociais.

Antes de se dedicar à musculação, ele também teve destaque competitivo no Pokémon TCG, chegando a integrar rankings entre os melhores jogadores da América Latina e disputando um campeonato mundial nos Estados Unidos.

A morte do atleta provocou forte repercussão nas redes sociais, com homenagens de fãs, amigos e nomes ligados ao fisiculturismo.

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Gabriel Ganley

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