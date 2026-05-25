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Jogador da Seleção convocado para Copa deixa partida com dores e preocupa

Volante deixou campo com incômodo no joelho e aumenta apreensão da Seleção Brasileira às vésperas da estreia na Copa do Mundo de 2026

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:54

Carlo Ancelotti Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A poucos dias da estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti ganhou mais um motivo de preocupação. Neste domingo (24), Bruno Guimarães deixou o gramado durante a derrota do Newcastle por 2 a 0 para o Fulham, na partida que encerrou a temporada inglesa.

O volante sentiu a região do joelho aos 66 minutos e precisou ser substituído. Apesar do susto, o jogador não demonstrou fortes sinais de dor ao deixar o campo e saiu caminhando normalmente. Até o momento, não há confirmação sobre a gravidade do problema físico ou se a troca ocorreu apenas por precaução.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

A possível lesão acende um alerta na comissão técnica brasileira, que já precisou lidar com diversas baixas importantes por problemas físicos. Entre os 26 convocados por Ancelotti para o Mundial, ficaram fora nomes como Rodrygo, Militão e Estêvão, todos em recuperação de lesões consideradas sérias.

Bruno Guimarães é tratado como peça fundamental no esquema do treinador italiano e aparece como um dos principais nomes do meio-campo brasileiro para a disputa da Copa. Uma eventual ausência do jogador poderia causar impacto importante na estrutura da equipe.

O volante já havia enfrentado dificuldades físicas recentemente. Em fevereiro, durante a vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Tottenham, sofreu uma lesão grau 3 na coxa esquerda e precisou ficar cerca de dois meses afastado.