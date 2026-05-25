Jogador da Seleção convocado para Copa deixa partida com dores e preocupa

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Carol Neves
Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:54
A poucos dias da estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti ganhou mais um motivo de preocupação. Neste domingo (24), Bruno Guimarães deixou o gramado durante a derrota do Newcastle por 2 a 0 para o Fulham, na partida que encerrou a temporada inglesa.
O volante sentiu a região do joelho aos 66 minutos e precisou ser substituído. Apesar do susto, o jogador não demonstrou fortes sinais de dor ao deixar o campo e saiu caminhando normalmente. Até o momento, não há confirmação sobre a gravidade do problema físico ou se a troca ocorreu apenas por precaução.
Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
A possível lesão acende um alerta na comissão técnica brasileira, que já precisou lidar com diversas baixas importantes por problemas físicos. Entre os 26 convocados por Ancelotti para o Mundial, ficaram fora nomes como Rodrygo, Militão e Estêvão, todos em recuperação de lesões consideradas sérias.
Bruno Guimarães é tratado como peça fundamental no esquema do treinador italiano e aparece como um dos principais nomes do meio-campo brasileiro para a disputa da Copa. Uma eventual ausência do jogador poderia causar impacto importante na estrutura da equipe.
O volante já havia enfrentado dificuldades físicas recentemente. Em fevereiro, durante a vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Tottenham, sofreu uma lesão grau 3 na coxa esquerda e precisou ficar cerca de dois meses afastado.
Recuperado no fim de abril, Bruno retornou aos gramados sem participar da última Data Fifa da Seleção Brasileira. Na ocasião, Danilo Santos, do Botafogo, foi chamado para ocupar sua vaga.