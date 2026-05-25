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Árbitro de Flamengo x Palmeiras é hostilizado e chamado de 'pilantra' em avião: 'Pix caiu?'

Time rubro-negro perdeu por 3 a 0 no Maracanã

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:00

árbitro Davi Lacerda
árbitro Davi Lacerda Crédito: Reprodução

O árbitro Davi Lacerda foi alvo de ofensas de torcedores do Flamengo dentro de um avião comercial neste domingo (24), um dia após apitar a partida entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que passageiros que seriam flamenguistas gritam e xingam o árbitro durante o voo. Nas imagens, Davi Lacerda, que pertence ao quadro de arbitragem do Espírito Santo, é acusado de beneficiar o Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o clube carioca.

A principal revolta dos torcedores está relacionada à expulsão do meia Jorge Carrascal ainda nos minutos iniciais da partida. O colombiano recebeu cartão vermelho direto depois de atingir Murilo em uma entrada considerada forte pela arbitragem. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou a decisão tomada em campo.

Durante parte da viagem, o árbitro continuou sendo alvo de provocações e insultos dentro da aeronave. Em um dos vídeos divulgados, um passageiro grita: “Pilantra! Recebeu upgrade do Palmeiras, né?”.

Outros torcedores também aparecem nas gravações chamando Davi Lacerda de “vagabundo” e fazendo acusações de favorecimento ao time paulista.

VAR confirmou decisão

Também neste domingo, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o áudio da cabine do VAR referente ao lance de Carrascal. Na conversa, a equipe de arbitragem de vídeo sustenta que o jogador do Flamengo “assume o risco” ao atingir o adversário em uma região considerada sensível, mantendo assim a expulsão aplicada em campo.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 38 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Brasileirão. O Flamengo segue com 31 pontos e tenta superar a derrota e a controvérsia envolvendo a arbitragem.

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