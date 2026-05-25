RETOMAR CONFIANÇA

Pressionado, Bahia desafia o Coritiba no Couto Pereira para encerrar jejum

Times se enfrentam nesta segunda-feira (25), a partir das 20h

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:00

Bahia encara o Coritiba com a missão de encerrar jejum na temporada Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

As últimas semanas para o torcedor do Bahia tem seguido um roteiro de filme ruim. Jogo após jogo, o time entra em campo, a expectativa de melhora dá as caras, a possibilidade de uma reviravolta aparece, mas o final é decepcionante. Com uma sequência de sete jogos sem vencer na temporada, o Esquadrão vai ao Paraná para enfrentar o Coritiba nesta segunda-feira (25). A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 20h no Couto Pereira.

A última vez que a torcida tricolor comemorou um resultado positivo foi no dia 11 de abril,, quando o Esquadrão venceu o Mirassol por 2x1, no Maião. Desde então, já são sete jogos sem conseguir superar adversários, o que incluiu uma eliminação na Copa do Brasil para o Remo. Os resultados aumentaram a pressão em cima do técnico Rogério Ceni, que defendeu o seu trabalho e seus jogadores após o empate em casa contra o Grêmio.

Sequência sem triunfos do Bahia 1 de 7

“É um momento difícil que a gente tem que tentar se manter firme. O Brasileiro está muito equilibrado.O torcedor está chateado, e eu entendo. Gostaria que eles gostassem do trabalho. Os jogadores sentem, é claro. É um momento de baixa que a gente tem que transformar essas chances de gols em gols”, disse.

“Acho que o elenco trabalha muito. Se o meu limite for o que aconteceu hoje, esse é o meu limite, com oito oportunidades claras de gols. O que eu não consigo controlar é a bola entrar ou não. O resultado é preponderante”, complementou Ceni.

Para enfrentar o Coritiba, no entanto, três desfalques já estão confirmados. O volante Erick e o meia Rodrigo Nestor receberam o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e cumprem suspensão na próxima rodada. Já o lateral esquerdo Luciano Juba, artilheiro do time na temporada, foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e só volta a jogar pelo Bahia após a Copa do Mundo.

Sem o volante e o lateral titular, a tendência é de que Jean Lucas e Iago Borduchi voltem a ganhar o direito de começar jogando. Pelo destaque no último jogo, com boa atuação e gol marcado, há também a possibilidade de Mateo Sanabria começar como titular no Couto Pereira, principalmente pela instabilidade dos pontas tricolores.

O Bahia começa a rodada ocupando a 7ª posição do Brasileirão, com 23 pontos conquistados em 15 partidas – um a menos que o rival da vez. Já a equipe paranaense aparece logo atrás na 8ª colocação do torneio, com a mesma pontuação..

Ao contrário do ano passado, se tem um lugar que deixa o Bahia mais confortável para voltar a vencer é na condição de visitante. O Esquadrão é o quarto melhor visitante da competição, com 13 pontos somados nesta condição em sete partidas. Do outro lado, o Coxa é o quarto pior mandante do Campeonato Brasileiro, com somente nove pontos conquistados em 21 disputados.

Considerando todas as competições, foram disputados 42 jogos entre as duas equipes, com oito resultados positivos para o Bahia, 22 empates e 12 triunfos do Coritiba. Com o Tricolor baiano como visitante, foram apenas 22 partidas, com três triunfos do Esquadrão, oito empates e 11 derrotas.