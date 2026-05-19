PROBLEMÃO

Bahia confirma lesão e perde Luciano Juba para últimos jogos antes da Copa

Iago Borduchi será o substituto na lateral esquerda contra Coritiba e Botafogo

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14:47

Luciano Juba em ação pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Após sair de campo machucado durante o empate contra o Grêmio, no último final de semana, o lateral esquerdo do Bahia Luciano Juba teve diagnosticada uma lesão de músculo reto femoral da coxa esquerda. A informação foi confirmada pelo Tricolor na noite desta segunda-feira (18).

Juba já iniciou o tratamento conservador e, além do jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é de que Rogério Ceni só conte novamente com o jogador após a parada para a Copa do Mundo.

Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia 1 de 38

A ausência do jogador é uma grande perda para o Esquadrão, que não terá o seu principal jogador no ano. Nas últimas cinco partidas do clube no ano, o defensor foi o responsável por marcar três gols. Em 22 jogos na temporada, já são oito gols marcados e três assistências concedidas.

Ao lado de Willian José, é o artilheiro do clube em 2026. No Campeonato Brasileiro, é o jogador do Bahia que mais balançou as redes, com sete tentos anotados – dois a menos que Pedro, atual artilheiro da competição.

Ao todo, Luciano Juba soma 162 jogos com a camisa do Bahia, com 19 gols marcados e 18 assistências concedidas em quatro temporadas em Salvador. O desempenho colocou o lateral no pódio dos defensores com mais gols na história do clube, somente atrás de Florisvaldo e Ávine.

Além de marcar o nome na história do Esquadrão, o desempenho pelo Bahia fez Juba ser convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, no ano passado. Apesar de não ter seu nome incluído na lista dos 26 que vão para a Copa do Mundo, a lembrança na pré-lista da Seleção Brasileira demonstra o nível do futebol do lateral.

“Muito feliz pelo momento que estou vivendo, sendo cogitado de ir para a Seleção. Infelizmente a gente está passando por um momento difícil, não queria estar passando por isso. Para conseguir mudar tudo isso é só com o trabalho. Até como o professor Rogério [Ceni] fala, se a gente chegar cabisbaixo, fazer as coisas de qualquer jeito e não se entregar ao máximo, não vai conseguir reverter isso. Temos que seguir firmes e trabalhando”, disse o lateral antes do jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil. Com a lesão confirmada, no entanto, acaba as chances do Bahia ter um jogando representando o clube na Copa do Mundo.

Substituto

Até a parada, o Bahia ainda tem pela frente mais dois jogos. Sem o lateral, o substituto natural é Iago Borduchi, que voltará a ganhar sequência com a camiza azul, vermelha e branca na temporada. Foi dele, inclusive, a assistência para o gol do argentino Mateo Sanabria, que garantiu o empate diante do Grêmio.

Chegando ao Bahia no segundo semestre de 2024, o lateral esquerdo desde que chegou a Salvador cumpriu o papel de reserva na posição, sendo acionado em momentos ocasionais. Apesar de não conseguir superar Juba, Borduchi teve a sua segunda melhor temporada em número de participações em gols no ano passado, com envolvimento em cinco tentos.

A melhor temporada do jogador foi em 2021/22, pelo Augsburg, da Alemanha. Na ocasião, o defensor balançou as redes em duas oportunidades, enquanto ajudou com mais sete passes para gols.