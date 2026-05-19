Bahia confirma lesão e perde Luciano Juba para últimos jogos antes da Copa

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Alan Pinheiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 14:47
Após sair de campo machucado durante o empate contra o Grêmio, no último final de semana, o lateral esquerdo do Bahia Luciano Juba teve diagnosticada uma lesão de músculo reto femoral da coxa esquerda. A informação foi confirmada pelo Tricolor na noite desta segunda-feira (18).
Juba já iniciou o tratamento conservador e, além do jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é de que Rogério Ceni só conte novamente com o jogador após a parada para a Copa do Mundo.
Veja momentos de Luciano Juba pelo Bahia
A ausência do jogador é uma grande perda para o Esquadrão, que não terá o seu principal jogador no ano. Nas últimas cinco partidas do clube no ano, o defensor foi o responsável por marcar três gols. Em 22 jogos na temporada, já são oito gols marcados e três assistências concedidas.
Ao lado de Willian José, é o artilheiro do clube em 2026. No Campeonato Brasileiro, é o jogador do Bahia que mais balançou as redes, com sete tentos anotados – dois a menos que Pedro, atual artilheiro da competição.
Ao todo, Luciano Juba soma 162 jogos com a camisa do Bahia, com 19 gols marcados e 18 assistências concedidas em quatro temporadas em Salvador. O desempenho colocou o lateral no pódio dos defensores com mais gols na história do clube, somente atrás de Florisvaldo e Ávine.
Além de marcar o nome na história do Esquadrão, o desempenho pelo Bahia fez Juba ser convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, no ano passado. Apesar de não ter seu nome incluído na lista dos 26 que vão para a Copa do Mundo, a lembrança na pré-lista da Seleção Brasileira demonstra o nível do futebol do lateral.
“Muito feliz pelo momento que estou vivendo, sendo cogitado de ir para a Seleção. Infelizmente a gente está passando por um momento difícil, não queria estar passando por isso. Para conseguir mudar tudo isso é só com o trabalho. Até como o professor Rogério [Ceni] fala, se a gente chegar cabisbaixo, fazer as coisas de qualquer jeito e não se entregar ao máximo, não vai conseguir reverter isso. Temos que seguir firmes e trabalhando”, disse o lateral antes do jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil. Com a lesão confirmada, no entanto, acaba as chances do Bahia ter um jogando representando o clube na Copa do Mundo.
Até a parada, o Bahia ainda tem pela frente mais dois jogos. Sem o lateral, o substituto natural é Iago Borduchi, que voltará a ganhar sequência com a camiza azul, vermelha e branca na temporada. Foi dele, inclusive, a assistência para o gol do argentino Mateo Sanabria, que garantiu o empate diante do Grêmio.
Chegando ao Bahia no segundo semestre de 2024, o lateral esquerdo desde que chegou a Salvador cumpriu o papel de reserva na posição, sendo acionado em momentos ocasionais. Apesar de não conseguir superar Juba, Borduchi teve a sua segunda melhor temporada em número de participações em gols no ano passado, com envolvimento em cinco tentos.
A melhor temporada do jogador foi em 2021/22, pelo Augsburg, da Alemanha. Na ocasião, o defensor balançou as redes em duas oportunidades, enquanto ajudou com mais sete passes para gols.
Ao todo, Iago tem 52 jogos completos pelo Esquadrão em três temporadas, com três gols marcados e quatro assistências. Neste ano, começou 2026 entrando com frequência, mas voltou a perder espaço e retornou a campo nos últimos dois jogos.