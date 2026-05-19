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VÍDEO: Neymar chora ao lado da família ao ser convocado para Copa

Atacante acompanhou anúncio de casa, celebrou com Bruna Biancardi e afirmou que o próximo Mundial será “a última Copa de qualquer jeito”

Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:30

Neymar chorou ao ouvir nome Crédito: Reprodução

Neymar não segurou a emoção ao descobrir que está convocado para a Copa do Mundo de 2026. O atacante compartilhou nesta terça-feira (19), em seu canal no YouTube, o momento em que acompanha de casa a lista divulgada por Carlo Ancelotti e reage ao ouvir seu nome entre os escolhidos da seleção brasileira.

O jogador assistiu à transmissão cercado por familiares e amigos, entre eles Bruninho, da seleção brasileira de vôlei, e o cantor Thiaguinho. Durante o vídeo, o artista relembra até mesmo um encontro recente com Ancelotti no condomínio onde mora e conta que pediu a convocação do camisa 10 ao treinador italiano.

Antes do anúncio oficial, Neymar demonstrava confiança na presença na lista justamente por não ter recebido contato prévio do técnico. “Estou com uma tese de que se ele não me ligou até agora...”, comentou. Quando um amigo sugeriu que isso poderia indicar uma notícia negativa, o atacante respondeu: “Pelo contrário. Eu acho que ele ligaria [se não fosse convocá-lo]. Tô até com medo de ficar de olho no telefone. Tá na mão do homem. Tô desesperado”.

O jogador também declarou que a Copa de 2026 será sua despedida em Mundiais. “Será a última de qualquer jeito”, disse o atacante, que ainda relembrou o período de lesões e cirurgias até conseguir “dar a volta por cima”. “Fico feliz de ter feito um ótimo trabalho e estar apto a ser convocado. Agora, é esperar”, completou.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado 1 de 9

Neymar estava ao lado de Bruna Biancardi quando ouviu seu nome na lista de Ancelotti. Assim que a convocação foi confirmada, ele comemorou com a companheira, chorou e abraçou o fisioterapeuta, Rafael. Depois da celebração com os amigos e familiares, ainda fez chamadas de vídeo com o pai e com Raphinha, atacante do Barcelona que também foi convocado.