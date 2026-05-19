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Após convocação, Ancelotti deixa jogadores em lista de espera para Copa; veja nomes

Jogadores podem ser chamados antes da estreia do Brasil em caso de lesão ou corte

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:51

Pedro é um dos jogadores na lista Crédito: Reprodução

O técnico Carlo Ancelotti definiu os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, mas outros atletas seguem em estado de alerta e ainda podem ser chamados antes da estreia do Brasil no torneio.

A lista principal enviada à Fifa foi montada a partir de uma pré-relação com 55 nomes. Entre os convocados está Neymar Jr., que retorna ao Mundial após período marcado por lesões.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Os outros atletas ficaram como opções para possíveis substituições até o início da competição. Depois que a Copa começar, mudanças na lista só poderão acontecer em casos envolvendo goleiros lesionados.

Entre os jogadores mantidos na chamada “lista de espera” aparecem nomes conhecidos do futebol europeu e brasileiro, como Gabriel Jesus, Richarlison, João Pedro e Antony. O lateral Luciano Juba também integra a relação.

Veja a lista:

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest)

Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Léo Ortiz (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Ederson (Atalanta)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

João Gomes (Wolverhampton)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)

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Tags:

Jogadores Copa do Mundo 2026 Convocação

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