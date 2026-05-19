ESPORTE

Atacante que pediu Neymar na Copa e foi cortado de convocação desabafa: ‘Frustações fazem parte’

Jogador havia dito recentemente que queria atuar ao lado de Neymar na Copa do Mundo

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:13

João Pedro deu lugar a Neymar em convocação Crédito: Reprodução

O atacante João Pedro, do Chelsea, usou as redes sociais para desabafar após ficar fora da lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador perdeu espaço na convocação depois da inclusão de Neymar entre os escolhidos e lamentou não realizar o sonho de disputar o Mundial. Em publicação feita nesta segunda-feira (18), o atacante afirmou que vive o momento com tranquilidade e destacou que frustrações também fazem parte da carreira no futebol.

“Procurei dar o meu melhor a todo o tempo. Infelizmente não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa”, escreveu.

João Pedro na Seleção Brasileira 1 de 10

A ausência de João Pedro ganhou ainda mais repercussão porque, semanas antes da convocação, o próprio jogador havia defendido a presença de Neymar na Seleção. Em entrevista à TNT Sports no início do mês, o atacante do Chelsea afirmou que gostaria de atuar ao lado do camisa 10 no Mundial.

“[Quero] Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo. É um cara com quem eu não tive a oportunidade de jogar junto”, declarou o jogador na ocasião.

Neymar 1 de 11

Apesar da frustração pela ausência na Copa, João Pedro recebeu nesta terça-feira (19) um importante reconhecimento individual na Inglaterra. O brasileiro foi eleito o melhor jogador da temporada do Chelsea em votação feita pelos torcedores do clube londrino.