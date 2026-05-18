CONVOCAÇÃO PARA A COPA

De ajudante de pedreiro à Seleção: conheça Igor Thiago, jogador que superou depressão e pobreza

Atacante foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18)

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de maio de 2026 às 23:59

Igor Thiago Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O centroavante Igor Thiago foi um dos 26 nomes convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A convocação foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18).

Embora tenha alcançado um dos momentos mais importantes da carreira, o jogador de 24 anos enfrentou diversas adversidades ao longo da trajetória. Antes de se destacar nos gramados, Igor trabalhou como ajudante de pedreiro e entregador de panfletos de supermercados, segundo informações da ESPN.

Igor Thiago 1 de 30

Natural de Gama, cidade localizada a cerca de 30 quilômetros de Brasília, o atacante perdeu o pai ainda na infância, aos 13 anos. Foi apenas aos 18, após atuar nas categorias de base do Clube Verê, do Paraná, que conseguiu chegar ao Cruzeiro Esporte Clube, também para integrar a base.

Em 2020, Igor estreou no time profissional do Cruzeiro, em uma partida da Copa São Paulo. Durante esse período, marcado pela crise do clube e presença na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante revelou ter enfrentado depressão.

“No Cruzeiro, passei por um período de depressão. De pensar mesmo, em noites anteriores, e falar: ‘Cara, amanhã eu vou bater meu carro e dane-se a minha vida, porque eu não ligo’. Pensei em fazer coisas assim. Hoje, sou bem resolvido”, revelou em entrevista ao podcast Futebol no Mundo, da ESPN.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 1

Dois anos depois, em 2022, Igor Thiago deixou o Cruzeiro para atuar no futebol europeu. O jogador foi contratado pelo PFC Ludogorets Razgrad, da Bulgária, onde permaneceu até meados de 2023, quando se transferiu para o Club Brugge KV, da Bélgica.

O desempenho chamou a atenção do Brentford, da Inglaterra. Em apenas um mês, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, Igor marcou 18 gols em 12 partidas.