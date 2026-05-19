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Com onda de publicidade, Neymar fatura R$ 30 milhões em meia hora após ser convocado para a Copa

Retorno do atacante à Seleção dispara campanhas comerciais já planejadas, segundo site

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:41

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo, anunciada nesta segunda-feira (18), teve um impacto imediato que foi muito além do campo esportivo. Em poucos minutos, o nome do atacante se transformou em um dos principais ativos publicitários do momento, ativando uma série de campanhas que já estavam alinhadas para o cenário de confirmação.

Meia hora após a divulgação da lista, o jogador publicou três ações comerciais consecutivas em seu perfil no Instagram, que reúne mais de 231 milhões de seguidores. As postagens promoveram Mercado Livre, Red Bull e Puma - todas previamente preparadas para o retorno à Seleção. Segundo o portal Extra, o movimento resultou em cerca de R$ 30 milhões em faturamento em poucos minutos, com cada publicação avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
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Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
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Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução

O efeito foi imediato justamente pelo contexto da convocação: a confirmação do nome do atacante funcionou como gatilho para ativação simultânea de contratos publicitários de grande escala. Segundo a Folha de S. Paulo, Neymar gravou quatro publicidades para a Copa antes mesmo de saber se seria convocado, entre o final de abril e o início de maio. Por conta disso, o atleta gravou duas versões para cada peça: uma contando com sua convocação e a outra em que apenas prestava apoio aos colegas da Seleção Brasileira. 

Bastidores da convocação

A definição da lista final de convocados também passou por alinhamentos recentes entre comissão técnica e jogador. Na quinta-feira anterior ao anúncio, o técnico Carlo Ancelotti e o diretor de seleções Rodrigo Caetano conversaram por videochamada com Neymar para tratar do retorno após quase três anos fora da Seleção, informou o GE.

Na conversa, foram apresentados o novo contexto do grupo e as diretrizes da comissão, incluindo a informação de que o atacante não inicia o ciclo como titular nem como capitão, além de orientações sobre comportamento e redução da exposição nas redes sociais. Ainda assim, o encontro foi considerado positivo, e a avaliação interna é de que o alinhamento contribuiu para a convocação.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Nos bastidores finais, a comissão técnica ainda acompanhou a condição física do jogador após queixas de dores na panturrilha em partida pelo Santos. Sem diagnóstico de lesão, ele foi liberado e incluído na lista, com a saída de João Pedro.

A Seleção Brasileira se apresenta no dia 27 de maio, na Granja Comary. Antes da Copa do Mundo, o time enfrenta o Panamá no dia 31, no Maracanã, e o Egito no dia 6 de junho, em Cleveland. A estreia será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey.

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Neymar Seleção Brasileira

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