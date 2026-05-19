DINHEIRO ALTO

Com onda de publicidade, Neymar fatura R$ 30 milhões em meia hora após ser convocado para a Copa

Retorno do atacante à Seleção dispara campanhas comerciais já planejadas, segundo site

Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:41

Neymar Crédito: Reprodução

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo, anunciada nesta segunda-feira (18), teve um impacto imediato que foi muito além do campo esportivo. Em poucos minutos, o nome do atacante se transformou em um dos principais ativos publicitários do momento, ativando uma série de campanhas que já estavam alinhadas para o cenário de confirmação.

Meia hora após a divulgação da lista, o jogador publicou três ações comerciais consecutivas em seu perfil no Instagram, que reúne mais de 231 milhões de seguidores. As postagens promoveram Mercado Livre, Red Bull e Puma - todas previamente preparadas para o retorno à Seleção. Segundo o portal Extra, o movimento resultou em cerca de R$ 30 milhões em faturamento em poucos minutos, com cada publicação avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 15

O efeito foi imediato justamente pelo contexto da convocação: a confirmação do nome do atacante funcionou como gatilho para ativação simultânea de contratos publicitários de grande escala. Segundo a Folha de S. Paulo, Neymar gravou quatro publicidades para a Copa antes mesmo de saber se seria convocado, entre o final de abril e o início de maio. Por conta disso, o atleta gravou duas versões para cada peça: uma contando com sua convocação e a outra em que apenas prestava apoio aos colegas da Seleção Brasileira.

Bastidores da convocação

A definição da lista final de convocados também passou por alinhamentos recentes entre comissão técnica e jogador. Na quinta-feira anterior ao anúncio, o técnico Carlo Ancelotti e o diretor de seleções Rodrigo Caetano conversaram por videochamada com Neymar para tratar do retorno após quase três anos fora da Seleção, informou o GE.

Na conversa, foram apresentados o novo contexto do grupo e as diretrizes da comissão, incluindo a informação de que o atacante não inicia o ciclo como titular nem como capitão, além de orientações sobre comportamento e redução da exposição nas redes sociais. Ainda assim, o encontro foi considerado positivo, e a avaliação interna é de que o alinhamento contribuiu para a convocação.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

Nos bastidores finais, a comissão técnica ainda acompanhou a condição física do jogador após queixas de dores na panturrilha em partida pelo Santos. Sem diagnóstico de lesão, ele foi liberado e incluído na lista, com a saída de João Pedro.