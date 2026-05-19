VOTE: Qual jogador foi o mais 'injustiçado' na convocação da Seleção Brasileira?

Carol Neves
Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:27
A divulgação da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo reacendeu o debate entre torcedores e especialistas sobre jogadores que acabaram fora da convocação. Entre os nomes mais citados está o atacante João Pedro, do Chelsea. O brasileiro viveu uma grande temporada na Premier League, com 15 gols em 34 partidas, e era apontado como presença praticamente certa no grupo que defenderá a Seleção. Na defesa, outras ausências também chamaram atenção. Luciano Juba, destaque do Bahia e visto como possível surpresa positiva na lista, ficou fora mesmo após aparecer na pré-convocação.
Outros nomes também chamaram atenção pela ausência.
A seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti anunciou ontem a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026, em um grupo formado por 26 jogadores. Entre os nomes confirmados estão Neymar, que retorna à Seleção para disputar seu quarto Mundial, além de Vinícius Júnior, Raphinha e Endrick, reforçando o setor ofensivo com atletas que vivem boa fase em clubes da Europa.
O elenco também conta com peças já consolidadas em ciclos recentes, como Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, mantendo uma base experiente para a competição. A lista mescla jogadores veteranos e jovens que ganharam espaço nas últimas convocações. Veja os nomes selecionados:
Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026