VOTE: Qual jogador foi o mais 'injustiçado' na convocação da Seleção Brasileira?

Alguns nomes apontados como fortes ficaram de fora da lista de Ancelotti

  Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:27

Luciano Juba, João Pedro e Hugo Souza ficaram de fora Crédito: CBF

A divulgação da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo reacendeu o debate entre torcedores e especialistas sobre jogadores que acabaram fora da convocação. Entre os nomes mais citados está o atacante João Pedro, do Chelsea. O brasileiro viveu uma grande temporada na Premier League, com 15 gols em 34 partidas, e era apontado como presença praticamente certa no grupo que defenderá a Seleção. Na defesa, outras ausências também chamaram atenção. Luciano Juba, destaque do Bahia e visto como possível surpresa positiva na lista, ficou fora mesmo após aparecer na pré-convocação.

Outros nomes também chamaram atenção pela ausência. Vote abaixo na enquete e opine sobre qual jogador mais merecia uma vaga na convocação.

A seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti anunciou ontem a lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026, em um grupo formado por 26 jogadores. Entre os nomes confirmados estão Neymar, que retorna à Seleção para disputar seu quarto Mundial, além de Vinícius Júnior, Raphinha e Endrick, reforçando o setor ofensivo com atletas que vivem boa fase em clubes da Europa.

O elenco também conta com peças já consolidadas em ciclos recentes, como Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, mantendo uma base experiente para a competição. A lista mescla jogadores veteranos e jovens que ganharam espaço nas últimas convocações. Veja os nomes selecionados:

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
