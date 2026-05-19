Copa do Mundo: confira retrospecto da Seleção contra rivais do grupo

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Metrópoles
Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:31
A Seleção Brasileira teve sua convocação divulgada nesta segunda-feira (18/5) para a Copa do Mundo 2026. No Grupo C, o time canarinho enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti. Em toda a história, o Brasil tem retrospecto positivo contra os adversários que irá encarar na primeira fase, com 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.
Marrocos
Foram três jogos disputados contra a seleção africana, com duas vitórias e uma derrota. O primeiro foi em 1997, em um amistoso vencido pela seleção canarinha por 2 x 0, com gols de Denilson. No ano seguinte, já na Copa do Mundo, a vitória veio na segunda rodada, 3 x 0, gols marcados por Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Já em 2023, derrota em amistoso por 2 x 1; Boufal e Sabiri marcaram para os marroquinos, e Casemiro descontou.
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