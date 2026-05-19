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Copa do Mundo: confira retrospecto da Seleção contra rivais do grupo

O Brasil só perdeu um dos 16 jogos contra as três seleções que vai enfrentar na primeira fase da Copa do Mundo 2026

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:31

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira teve sua convocação divulgada nesta segunda-feira (18/5) para a Copa do Mundo 2026. No Grupo C, o time canarinho enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti. Em toda a história, o Brasil tem retrospecto positivo contra os adversários que irá encarar na primeira fase, com 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Marrocos

Foram três jogos disputados contra a seleção africana, com duas vitórias e uma derrota. O primeiro foi em 1997, em um amistoso vencido pela seleção canarinha por 2 x 0, com gols de Denilson. No ano seguinte, já na Copa do Mundo, a vitória veio na segunda rodada, 3 x 0, gols marcados por Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Já em 2023, derrota em amistoso por 2 x 1; Boufal e Sabiri marcaram para os marroquinos, e Casemiro descontou.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

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