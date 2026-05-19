ESTÁ CHEGANDO!

Copa do Mundo: confira retrospecto da Seleção contra rivais do grupo

O Brasil só perdeu um dos 16 jogos contra as três seleções que vai enfrentar na primeira fase da Copa do Mundo 2026

Metrópoles

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:31

Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira teve sua convocação divulgada nesta segunda-feira (18/5) para a Copa do Mundo 2026. No Grupo C, o time canarinho enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti. Em toda a história, o Brasil tem retrospecto positivo contra os adversários que irá encarar na primeira fase, com 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Marrocos

Foram três jogos disputados contra a seleção africana, com duas vitórias e uma derrota. O primeiro foi em 1997, em um amistoso vencido pela seleção canarinha por 2 x 0, com gols de Denilson. No ano seguinte, já na Copa do Mundo, a vitória veio na segunda rodada, 3 x 0, gols marcados por Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Já em 2023, derrota em amistoso por 2 x 1; Boufal e Sabiri marcaram para os marroquinos, e Casemiro descontou.