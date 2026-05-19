CORREÇÃO

E a figurinha de Neymar? Veja quando e como a Panini deve atualizar o álbum da Copa

Cinco jogadores presentes no álbum inicial não foram convocados por Ancelotti

Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:35

Figurinha de Neymar será incluída Crédito: Reprodução

Convocado para a Copa do Mundo, Neymar não está presente na página da Seleção Brasileira no álbum de figurinhas oficial da Panini. Diante das incertezas envolvendo a definição final de Carlo Ancelotti, a fabricante optou por não incluir o cromos do atacante do Santos na primeira versão da coleção.

O camisa 10 já havia marcado presença nas últimas três edições do álbum da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o que torna sua ausência inicial um destaque na nova publicação. Além disso, ele também ficou de fora da coleção Adrenalyn XL, o jogo de cartas que reúne 11 atletas de cada seleção.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial 1 de 30

Figurinhas adicionais

Apesar disso, a ausência não deve ser definitiva. Assim como ocorreu em outras Copas, a Panini prepara um pacote de atualização para incluir jogadores convocados após o fechamento da lista original. Neymar será um dos nomes adicionados posteriormente.

Segundo o modelo adotado pela editora, o kit complementar costuma ser lançado depois que todas as seleções confirmam suas convocações oficiais. Na última Copa, por exemplo, a atualização foi disponibilizada em 12 de dezembro de 2022, cerca de 22 dias após o início do Mundial no Catar, com dezenas de novos cromos adicionados.

Neste cenário, Neymar deve entrar no lugar de um dos jogadores brasileiros que constam no álbum inicial, mas não foram chamados por Ancelotti. Estão nessa lista nomes como Estêvão, Militão, Rodrygo, Bento e João Pedro - sendo que os três primeiros ficaram fora por lesão e os dois últimos por decisão técnica.