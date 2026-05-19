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E a figurinha de Neymar? Veja quando e como a Panini deve atualizar o álbum da Copa

Cinco jogadores presentes no álbum inicial não foram convocados por Ancelotti

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08:35

Figurinha de Neymar será incluída
Figurinha de Neymar será incluída Crédito: Reprodução

Convocado para a Copa do Mundo, Neymar não está presente na página da Seleção Brasileira no álbum de figurinhas oficial da Panini. Diante das incertezas envolvendo a definição final de Carlo Ancelotti, a fabricante optou por não incluir o cromos do atacante do Santos na primeira versão da coleção.

O camisa 10 já havia marcado presença nas últimas três edições do álbum da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o que torna sua ausência inicial um destaque na nova publicação. Além disso, ele também ficou de fora da coleção Adrenalyn XL, o jogo de cartas que reúne 11 atletas de cada seleção.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
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Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

Figurinhas adicionais

Apesar disso, a ausência não deve ser definitiva. Assim como ocorreu em outras Copas, a Panini prepara um pacote de atualização para incluir jogadores convocados após o fechamento da lista original. Neymar será um dos nomes adicionados posteriormente.

Segundo o modelo adotado pela editora, o kit complementar costuma ser lançado depois que todas as seleções confirmam suas convocações oficiais. Na última Copa, por exemplo, a atualização foi disponibilizada em 12 de dezembro de 2022, cerca de 22 dias após o início do Mundial no Catar, com dezenas de novos cromos adicionados.

Neste cenário, Neymar deve entrar no lugar de um dos jogadores brasileiros que constam no álbum inicial, mas não foram chamados por Ancelotti. Estão nessa lista nomes como Estêvão, Militão, Rodrygo, Bento e João Pedro - sendo que os três primeiros ficaram fora por lesão e os dois últimos por decisão técnica.

Os nomes que serão substituídos ainda não foram divulgados, mas a Panini já trabalha com a previsão de atualização para manter a coleção alinhada às convocações finais da Copa do Mundo. Na edição de 2022, esse pacote adicional contou com 79 cromos, embora ainda não haja confirmação sobre a quantidade que será incluída para 2026.

Tags:

Neymar

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