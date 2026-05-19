FUTEBOL

Ancelotti ligou para Neymar antes da convocação para Copa do Mundo: “Vai jogar se merecer”

Técnico quis saber como atacante lidaria com possível reserva durante o Mundial

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:45

Ancelotti x Neymar Crédito: Reprodução

O atacante Neymar Jr. recebeu uma ligação do técnico Carlo Ancelotti dias antes da divulgação oficial da lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A conversa aconteceu no fim de semana anterior à convocação anunciada nesta segunda-feira (18). As informações são da Folha.

Segundo interlocutores ligados à comissão técnica, o treinador italiano queria entender como Neymar encarava o atual momento da carreira e qual seria sua postura dentro do elenco durante o Mundial. Ancelotti também buscou saber como o camisa 10 reagiria caso não começasse a competição como titular.

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De acordo com pessoas próximas à seleção, o treinador gostou da resposta do atacante. Neymar teria afirmado que está disposto a ajudar o grupo independentemente da função que exercer na equipe. Durante a entrevista coletiva após a convocação, Ancelotti deixou claro que nenhum jogador chega com posição garantida no time principal, incluindo Neymar.

“Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino, e o treino vai decidir quem vai jogar. Tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular neste momento, mas depois temos que ver como eles treinam, como estão preparados, se têm boa condição física e mental para estar no time titular”, afirmou o treinador.

Além de Neymar, a convocação da Seleção Brasileira também teve como surpresas os nomes de Rayan e Weverton entre os 26 atletas escolhidos para disputar o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.