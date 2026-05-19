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Ancelotti ligou para Neymar antes da convocação para Copa do Mundo: “Vai jogar se merecer”

Técnico quis saber como atacante lidaria com possível reserva durante o Mundial

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:45

Ancelotti x Neymar
Ancelotti x Neymar Crédito: Reprodução

O atacante Neymar Jr. recebeu uma ligação do técnico Carlo Ancelotti dias antes da divulgação oficial da lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A conversa aconteceu no fim de semana anterior à convocação anunciada nesta segunda-feira (18). As informações são da Folha. 

Segundo interlocutores ligados à comissão técnica, o treinador italiano queria entender como Neymar encarava o atual momento da carreira e qual seria sua postura dentro do elenco durante o Mundial. Ancelotti também buscou saber como o camisa 10 reagiria caso não começasse a competição como titular.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

De acordo com pessoas próximas à seleção, o treinador gostou da resposta do atacante. Neymar teria afirmado que está disposto a ajudar o grupo independentemente da função que exercer na equipe. Durante a entrevista coletiva após a convocação, Ancelotti deixou claro que nenhum jogador chega com posição garantida no time principal, incluindo Neymar.

“Quero ser claro, limpo e honesto. Ele vai jogar se merecer jogar. Temos treino, e o treino vai decidir quem vai jogar. Tenho uma ideia de qual pode ser a equipe titular neste momento, mas depois temos que ver como eles treinam, como estão preparados, se têm boa condição física e mental para estar no time titular”, afirmou o treinador.

Além de Neymar, a convocação da Seleção Brasileira também teve como surpresas os nomes de Rayan e Weverton entre os 26 atletas escolhidos para disputar o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

O atacante do Santos disputará sua quarta Copa do Mundo pela Seleção. Desde que Ancelotti assumiu o comando da equipe, há cerca de um ano, Neymar ainda não havia sido chamado pelo treinador italiano.

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Tags:

Neymar Futebol Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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