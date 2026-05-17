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Sob vaias da torcida, Bahia empata contra o Grêmio e segue sem vencer na temporada

Viery abriu o placar para a equipe gaúcha, enquanto Sanabria deixou tudo igual

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 17:59

Bahia x Grêmio - 16ª rodada da Série A Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a derrota para o Remo no meio de semana, quem esperava uma reação do Bahia para deixar a eliminação no passado viu um time contra o Grêmio que ainda não voltou a se acertar. Na partida deste domingo (17), válida pela 16ª rodada do Brasileirão, um ponto para cada no empate por 1x1. Viery abriu o placar para os gaúchos, enquanto Sanabria empatou. Com o resultado, o Esquadrão chegou aos sete jogos sem vencer na temporada, empatando com o pior jejum de triunfos com Rogério Ceni no comando.

Na Copa do Brasil, Ceni já havia tentado mudar o time para extrair mais de seu elenco. As mudanças, no entanto, não surtiram o efeito desejado. Contra os gaúchos, um novo time entrou em campo. Desta vez, a lateral direita voltou a contar com um jogador da posição. Com Gilberto no time, Acevedo foi para o meio e Jean Lucas iniciou no banco de reservas. Mais à frente, Ademir e Willian José completaram o trio ofensivo com Erick Pulga.

Veja como foi Bahia x Grêmio, pela 16ª rodada da Série A 1 de 8

As modificações não mudaram a forma de jogar do Bahia, mas renovaram o fôlego do time no início do jogo. Logo quando começou, os tricolores tomaram o controle da posse de bola para sufocar os visitantes dentro de sua área e chegaram perto de marcar com Pulga. O Grêmio, por sua vez, entrou em campo com uma linha de cinco e se fechou para sair em contra-ataque.

O tempo foi passando e o Bahia mostrou solidez para impedir que as investidas dos gremistas levassem perigo ao gol defendido por Léo Vieira. Não que a equipe gaúcha não tivesse chances, mas as raras oportunidades criadas pela equipe de Luís Castro esbarravam em um Esquadrão bem fechado.

Na faixa dos 25 minutos, quem estava na Fonte Nova viu que os donos da casa estavam mais próximos de abrir o placar. Se não fosse por grande defesa de Weverton, o grito de gol já teria saído depois de Everton Ribeiro cabecear dentro da pequena área. No entanto, o time de Rogério Ceni pecou na definição no último terço e não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

Esse ímpeto ofensivo foi diminuindo durante a primeira etapa, principalmente quando o Grêmio passou a valorizar mais a posse de bola. Nesse momento, as estratégias se inverteram. Os gaúchos tentavam construir com paciência e com grande participação de seu trio de zaga, enquanto o Bahia se propôs a abusar da velocidade de seus pontas para pegar o adversário de surpresa.

Com a pressão da sequência de seis jogos sem vencer, a conversa no intervalo precisaria ser o incentivo necessário para que os jogadores voltassem mais afiados para o campo. Das cadeiras da Fonte Nova, era perceptível a impaciência de quem vestia as cores do Bahia. E as críticas também se estendiam aos que aqueciam fora de campo.

Quando voltaram para o segundo tempo, o ritmo do confronto logo se acelerou. O Esquadrão se lançou ao ataque com tudo e rapidamente criou três chances de perigo. Ainda faltava o último detalhe. Essas oportunidades perdidas, foram transformando o panorama da partida. Se antes era o Bahia que estava mais próximo de marcar, a falta de efetividade serviu como combustível para o Grêmio.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Pedro Gabriel cobrou escanteio e o zagueiro Viery subiu mais alto e abriu o placar em Salvador. Depois do gol, a Fonte Nova se tornou território hostil, mas para o próprio Bahia.

Quando as substituições eram realizadas, as vaias apareceram e ecoaram por todo o estádio. Imediatamente após sair atrás no placar, a torcida também se juntou para criticar o treinador da equipe utilizando palavras impublicáveis. "Rogério Ceni, o meu Bahia não precisa de você", entoaram.

As críticas rapidamente cessaram aos 26 minutos, quando Sanabria aproveitou o desvio de Wagner Leonardo e completou sozinho para o fundo das redes, empatando o confronto. Mesmo com o êxtase da comemoração, a torcida não esqueceu de criticar o elenco tricolor. Daí até o final, um acordo tácito foi feito e uma trégua foi levantada até o apito final, quando as vaias voltaram novamente a dominar a Fonte Nova.

Agora, o Bahia terá uma semana de treinos antes de voltar a campo na temporada. No próximo dia 24, uma segunda-feira, o clube viaja ao sul do país para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 1 Grêmio - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Léo Vieira; Gilberto (Caio Suassuna), David Duarte, Kanu e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Sanabria), Erick Pulga e Willian José (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha (Vitor Ramon), Luis Eduardo, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Perez, Noriega (Bernardo Zortea) e Willian (Gabiel Mec); Enamorado (Amuzu) e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.

Estádio: Fonte Nova, em Salvador;

Gols: Viery (16'), Sanabria (26'), no segundo tempo;

Cartões amarelos: Enamorado, Pedro Gabriel, Pedro Ramon, Gabriel Mec (Grêmio); Kanu, Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor (Bahia);

Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Acacio Menezes Leao (PA).