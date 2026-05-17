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Só uma seleção pode alcançar o Brasil em títulos na Copa do Mundo de 2026

Hexacampeã segue isolada no topo, mas Alemanha ainda pode igualar número de troféus

Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:00

Copa do Mundo 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, e todo ano vem a mesma apreensão: será que o hexa finalmente vem? E se não vier...o Brasil perde o reinado? Bom, até então, a Seleção Brasileira segue como a maior campeã da história da Copa do Mundo, com cinco títulos conquistados.

Em 2026, o Brasil tentará conquistar o hexacampeonato sob comando de Carlo Ancelotti, mas existe apenas uma seleção capaz de alcançar os brasileiros em número de troféus nesta edição do Mundial: a Seleção Alemã.

Os alemães somam quatro títulos mundiais, conquistados em 1954, 1974, 1990 e 2014. O último deles ficou marcado pelo traumático 7 a 1 sobre o Brasil na semifinal disputada em Belo Horizonte.

Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026 1 de 12

Na Copa do Mundo de 2026, a Alemanha está no Grupo E, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao. A outra seleção tetracampeã, a Seleção Italiana, não disputará o torneio.

Os italianos ficaram fora da Copa pela terceira edição consecutiva, mesmo sendo campeões em 1934, 1938, 1982 e 2006.

Veja o ranking de campeões da Copa do Mundo:

* Seleção Brasileira – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

* Seleção Alemã – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

* Seleção Italiana – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

* Seleção Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

* Seleção Uruguaia – 2 títulos (1930 e 1950)

* Seleção Francesa – 2 títulos (1998 e 2018)