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Só uma seleção pode alcançar o Brasil em títulos na Copa do Mundo de 2026

Hexacampeã segue isolada no topo, mas Alemanha ainda pode igualar número de troféus

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:00

Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, e todo ano vem a mesma apreensão: será que o hexa finalmente vem? E se não vier...o Brasil perde o reinado? Bom, até então, a Seleção Brasileira segue como a maior campeã da história da Copa do Mundo, com cinco títulos conquistados.

Em 2026, o Brasil tentará conquistar o hexacampeonato sob comando de Carlo Ancelotti, mas existe apenas uma seleção capaz de alcançar os brasileiros em número de troféus nesta edição do Mundial: a Seleção Alemã.  

Os alemães somam quatro títulos mundiais, conquistados em 1954, 1974, 1990 e 2014. O último deles ficou marcado pelo traumático 7 a 1 sobre o Brasil na semifinal disputada em Belo Horizonte.

Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026

Mais edições disputadas - Messi e Cristiano Ronaldo já dividem o recorde de participações em Copas do Mundo, com cinco edições disputadas. Se estiverem em campo em 2026, os dois passarão a ser os únicos jogadores da história com presença em seis Mundiais. por Reprodução/Fifa
Mais jogos sem sofrer gols - Peter Shilton e Fabien Barthez dividem o recorde de partidas sem sofrer gols em Copas do Mundo, com 10 jogos cada. Thibaut Courtois, da Bélgica, soma sete clean sheets e terá a chance de entrar para a história no próximo Mundial. por Reprodução/Fifa
Hat-tricks em mais edições - Gabriel Batistuta segue como o único atleta a marcar hat-tricks em duas edições diferentes da Copa do Mundo. Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo podem dividir o recorde caso façam três gols em uma partida no Mundial de 2026. por Reprodução/Fifa
Treinador mais velho - Aos 71 anos, Otto Rehhagel entrou para a história ao comandar a Grécia na Copa do Mundo de 2010. Em 2026, porém, o recorde pode mudar de mãos. Atual técnico da Tchéquia, Miroslav Koubek terá 74 anos durante o Mundial e pode se tornar o treinador mais velho a participar da competição. por Reprodução/Fifa
Mais jogos saindo do banco - Denílson detém o recorde de mais partidas entrando como reserva em Copas do Mundo, com 11 jogos saindo do banco. Marcus Rashford, da Inglaterra, já acumula nove aparições dessa forma e pode igualar a marca em 2026. por Reprodução/Fifa
Mais gols de fora da área - Rivellino marcou cinco gols de fora da área em Copas do Mundo e lidera a estatística histórica. Lionel Messi já soma quatro gols de longa distância em Mundiais e está a apenas um de igualar o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira. por Reprodução/Fifa
Mais partidas como técnico - Helmut Schön lidera a lista de treinadores com mais jogos em Copas do Mundo, com 25 partidas. Didier Deschamps, atual comandante da França, soma 19 jogos e pode igualar — ou até superar — a marca caso os franceses avancem novamente às fases decisivas do torneio. por Reprodução/Fifa
Maior artilheiro da história das Copas - Com 16 gols, Miroslav Klose segue como o maior goleador da história dos Mundiais. Mas o recorde está ameaçado. Lionel Messi soma 13 gols, enquanto Kylian Mbappé já tem 12 e chega embalado após números impressionantes nas últimas edições. por Reprodução/Fifa
Jogador mais velho a marcar em mata-mata - Pepe assumiu o recorde ao balançar as redes aos 39 anos em um jogo eliminatório de Copa do Mundo. Agora, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Edin Dzeko aparecem como candidatos a superar a marca caso marquem gols na fase mata-mata do Mundial de 2026. por Reprodução/Fifa
Vencedor mais jovem da Bola de Ouro - Ronaldo Fenômeno tinha apenas 21 anos quando foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1998. Em 2026, jovens estrelas como Lamine Yamal, Désiré Doué e Nico Paz aparecem entre os candidatos a derrubar uma das marcas mais simbólicas da história do Mundial. por Reprodução/Fifa
Mais finais disputadas - Cafu é o único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo, em 1994, 1998 e 2002. Lionel Messi e Kylian Mbappé chegam a 2026 com duas decisões no currículo e podem igualar o brasileiro. por Divulgação/FIFA
Mais vitórias em Copas do Mundo - Miroslav Klose soma 17 vitórias em Copas do Mundo e lidera o ranking histórico. Campeão mundial em 2022, Lionel Messi aparece logo atrás, com 16 triunfos, e pode assumir a ponta já na fase de grupos da edição de 2026. por Fifa/Divulgação
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Mais edições disputadas - Messi e Cristiano Ronaldo já dividem o recorde de participações em Copas do Mundo, com cinco edições disputadas. Se estiverem em campo em 2026, os dois passarão a ser os únicos jogadores da história com presença em seis Mundiais. por Reprodução/Fifa

Na Copa do Mundo de 2026, a Alemanha está no Grupo E, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao. A outra seleção tetracampeã, a Seleção Italiana, não disputará o torneio.

Os italianos ficaram fora da Copa pela terceira edição consecutiva, mesmo sendo campeões em 1934, 1938, 1982 e 2006.

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Veja o ranking de campeões da Copa do Mundo:

* Seleção Brasileira – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

* Seleção Alemã – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

* Seleção Italiana – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

* Seleção Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

* Seleção Uruguaia – 2 títulos (1930 e 1950)

* Seleção Francesa – 2 títulos (1998 e 2018)

* Seleção Inglesa – 1 título (1966)

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