Só uma seleção pode alcançar o Brasil em títulos na Copa do Mundo de 2026

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:00
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, e todo ano vem a mesma apreensão: será que o hexa finalmente vem? E se não vier...o Brasil perde o reinado? Bom, até então, a Seleção Brasileira segue como a maior campeã da história da Copa do Mundo, com cinco títulos conquistados.
Em 2026, o Brasil tentará conquistar o hexacampeonato sob comando de Carlo Ancelotti, mas existe apenas uma seleção capaz de alcançar os brasileiros em número de troféus nesta edição do Mundial: a Seleção Alemã.
Os alemães somam quatro títulos mundiais, conquistados em 1954, 1974, 1990 e 2014. O último deles ficou marcado pelo traumático 7 a 1 sobre o Brasil na semifinal disputada em Belo Horizonte.
Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026
Na Copa do Mundo de 2026, a Alemanha está no Grupo E, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao. A outra seleção tetracampeã, a Seleção Italiana, não disputará o torneio.
Os italianos ficaram fora da Copa pela terceira edição consecutiva, mesmo sendo campeões em 1934, 1938, 1982 e 2006.
* Seleção Brasileira – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
* Seleção Alemã – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
* Seleção Italiana – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
* Seleção Argentina – 3 títulos (1978, 1986 e 2022)
* Seleção Uruguaia – 2 títulos (1930 e 1950)
* Seleção Francesa – 2 títulos (1998 e 2018)
* Seleção Inglesa – 1 título (1966)