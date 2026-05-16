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Neymar prevê Brasil campeão da Copa 2026, final contra Espanha e gol decisivo dele

Atacante do Santos imaginou vitória por 3 a 1 e disse que dará assistência e marcará na decisão do Mundial de 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 12:30

Neymar
Neymar Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Mesmo sem confirmação oficial na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar já sonha com o desfecho perfeito para a levantar a taça vestindo a camisa da Seleção Brasileira e bordando a tão sonhada estrela do hexa no peito.

Em conversa com o comentarista Bruno Formiga, da GETV, o atacante do Santos projetou uma final entre Brasil e Espanha e apostou em vitória brasileira por 3 a 1.

Veja o novo uniforme da Seleção Brasileira

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike
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Novo uniforme principal da Seleção Brasileira por Divulgação/Nike

Além do hexacampeonato, Neymar também se colocou como protagonista da decisão. Segundo o jogador, ele marcaria um gol e daria uma assistência na final.

A declaração acontece dias antes da divulgação oficial da convocação da Seleção Brasileira. A lista definitiva será anunciada por Ancelotti na próxima segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.

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Nos bastidores, Neymar segue entre os nomes mais debatidos do ciclo final antes da Copa. O atacante aparece na pré-lista enviada à Fifa, segundo revelou Davide Ancelotti, auxiliar da Seleção e filho do treinador italiano.

Apesar disso, a presença do camisa 10 entre os convocados ainda depende de avaliações físicas e técnicas da comissão da Confederação Brasileira de Futebol.

Recentemente, Carlo Ancelotti comentou a situação do jogador e reforçou que a condição física será determinante para a decisão final.

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“Ele melhorou bastante nos últimos jogos, está atuando regularmente. Não é uma decisão fácil. Precisamos pesar cuidadosamente os prós e os contras”, afirmou o treinador.

Neymar tenta retornar ao protagonismo da Seleção após um período marcado por lesões e afastamentos. Caso seja convocado, disputará sua quarta Copa do Mundo, depois das participações em 2014, 2018 e 2022.

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