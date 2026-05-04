COMPRARIA?

Como é a cobertura de R$ 54 milhões em prédio de Neymar, com estrutura de resort, 966 m² e oito vagas de garagem

Triplex de alto padrão terá SPA e vista panorâmica para o mar

Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:00

Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões Crédito: Divulgação

A cobertura triplex do edifício Edify One, empreendimento que tem como sócia a NR Sports, empresa da família do jogador Neymar, chama atenção pelo nível de luxo e pela estrutura incomum. Localizado em Itapema, o imóvel está à venda por cerca de R$ 54 milhões e reúne características que ajudam a explicar o valor elevado.

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Com aproximadamente 966 metros quadrados distribuídos em três pavimentos, o triplex combina moradia e lazer em um único espaço. No andar superior, a área externa concentra uma piscina com teto retrátil, sauna a vapor e um SPA com hidromassagem, além de ambiente voltado para confraternizações com vista direta para o mar.

A organização interna divide os ambientes por função. O pavimento social reúne salas integradas e espaço de jantar com capacidade para até 18 pessoas, com acesso direto à sacada frontal. Já na área íntima, o imóvel conta com cinco suítes, incluindo uma suíte master de 131 metros quadrados, com closet e banheira posicionada de frente para o oceano.

Outro diferencial está na estrutura funcional. O apartamento dispõe de elevador privativo, acessos independentes e uma unidade de apoio para funcionários, além de até oito vagas de garagem, reforçando o padrão voltado à alta renda.

O edifício onde está localizada a cobertura terá 45 andares, 68 unidades e cerca de 32 mil metros quadrados de área construída, com entrega prevista para 2028. Entre as áreas comuns estão piscinas interna e externa, academia equipada, salão de festas, sala de jogos, espaço para vinhos e até um pub exclusivo para moradores.

Veículos de luxo de Neymar 1 de 14

Além da estrutura do imóvel, o valor também acompanha o mercado local. Itapema tem atualmente um dos metros quadrados mais caros do país, ficando atrás apenas de Balneário Camboriú, o que contribui diretamente para o preço elevado do empreendimento.

O projeto é desenvolvido em frente ao mar da Meia Praia e aposta na integração com a paisagem, com esquadrias do piso ao teto e sacadas com abertura total, ampliando a entrada de luz natural e a ventilação dos ambientes.