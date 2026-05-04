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Como é a cobertura de R$ 54 milhões em prédio de Neymar, com estrutura de resort, 966 m² e oito vagas de garagem

Triplex de alto padrão terá SPA e vista panorâmica para o mar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:00

Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões Crédito: Divulgação

A cobertura triplex do edifício Edify One, empreendimento que tem como sócia a NR Sports, empresa da família do jogador Neymar, chama atenção pelo nível de luxo e pela estrutura incomum. Localizado em Itapema, o imóvel está à venda por cerca de R$ 54 milhões e reúne características que ajudam a explicar o valor elevado.

Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões

Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Neymar por Reprodução
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Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação

Com aproximadamente 966 metros quadrados distribuídos em três pavimentos, o triplex combina moradia e lazer em um único espaço. No andar superior, a área externa concentra uma piscina com teto retrátil, sauna a vapor e um SPA com hidromassagem, além de ambiente voltado para confraternizações com vista direta para o mar.

A organização interna divide os ambientes por função. O pavimento social reúne salas integradas e espaço de jantar com capacidade para até 18 pessoas, com acesso direto à sacada frontal. Já na área íntima, o imóvel conta com cinco suítes, incluindo uma suíte master de 131 metros quadrados, com closet e banheira posicionada de frente para o oceano.

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Outro diferencial está na estrutura funcional. O apartamento dispõe de elevador privativo, acessos independentes e uma unidade de apoio para funcionários, além de até oito vagas de garagem, reforçando o padrão voltado à alta renda.

O edifício onde está localizada a cobertura terá 45 andares, 68 unidades e cerca de 32 mil metros quadrados de área construída, com entrega prevista para 2028. Entre as áreas comuns estão piscinas interna e externa, academia equipada, salão de festas, sala de jogos, espaço para vinhos e até um pub exclusivo para moradores.

Veículos de luxo de Neymar

Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
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Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram

Além da estrutura do imóvel, o valor também acompanha o mercado local. Itapema tem atualmente um dos metros quadrados mais caros do país, ficando atrás apenas de Balneário Camboriú, o que contribui diretamente para o preço elevado do empreendimento.

O projeto é desenvolvido em frente ao mar da Meia Praia e aposta na integração com a paisagem, com esquadrias do piso ao teto e sacadas com abertura total, ampliando a entrada de luz natural e a ventilação dos ambientes.

Com isso, o triplex reúne localização valorizada, estrutura de alto padrão e participação de um dos nomes mais conhecidos do esporte brasileiro, fatores que ajudam a explicar o valor milionário do imóvel.

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