CHINA

Montanhas de 'lápis de cor' da Faber-Castell impressionam milhões de turistas e tem corridas de kart entre cânions

Parque Zhangye Danxia tem faixas formadas por minerais, sedimentos e erosão ao longo de milhões de anos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:04

Cadeia montanhosa possui dezenas de tonalidades diferentes Crédito: Han Lei / Wikimedia Commons

O Parque Geológico Zhangye Danxia fica no noroeste da China e impressiona com suas colinas multicoloridas. A área é classificada como um Geoparque Global pela UNESCO e recebe cerca de 3 milhões de turistas anualmente, segundo o governo.

O geoparque abrange uma vasta extensão de aproximadamente 510 km², em que os turistas podem desfrutar da geologia única do local. Existem plataformas de observação para pedestres, mas passeios de balão e helicóptero também estão disponíveis.

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Por que as montanhas são coloridas?

Essa formação geológica não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo e começou a ser gerada há cerca de 106 milhões de anos. Ela nasceu do acúmulo de diversos sedimentos em lagos ancestrais da região.

Cada tipo de sedimento possuía sua própria composição química e formou camadas como as de um bolo no leito desses lagos. Ao longo de milhões de anos, as placas tectônicas se agitaram e empurraram essas camadas para a superfície.

Cada cor desse “arco-íris rochoso” é formada por diferentes minerais, como a hematita (vermelho), goethita (amarelo e marrom) e pirita (amarelo e laranja) Crédito: Terry Wu / Wikimedia Commons

Ao serem expostas ao ar em milênios diferentes, os minerais de cada camada foram oxidados de maneira única, gerando um mosaico de tons coloridos.

O que fazer por lá?

Dentro do Zhangye Danxia, os passeios aéreos são a principal experiência, além dos mirantes. O parque oferece voo panorâmico de helicóptero, voo cativo de balão e parapente motorizado para ver as colinas coloridas do alto.

Em Binggou Danxia, área do geoparque com cânions e formações rochosas, o visitante pode fazer passeio de camelo ao pôr do sol. A proposta é atravessar trechos da paisagem desértica enquanto a luz baixa destaca os paredões e o relevo.

O parque também oferece corridas de kart entre cânions, voltadas a quem busca uma experiência mais ativa. Segundo o geoparque, a atividade permite circular pela paisagem de Binggou Danxia e observar as marcas do tempo nas rochas.

Explore os entornos de Zhangye

Apesar de as montanhas serem o cartão-postal da região, a área urbana guarda suas próprias maravilhas. A cerca de 30 minutos de carro do parque, a cidade complementa o roteiro turístico.

Na área urbana de Zhangye, o roteiro pode começar pelo centro histórico, onde ficam templos, museus e construções antigas ligadas à Rota da Seda.

O Templo Dafo é uma das principais paradas na cidade. O complexo tem mais de 30 mil m² e abriga o maior Buda reclinado interno de madeira e argila da Ásia, além de torres, salões antigos e mais de 10 mil relíquias culturais.

A estátua do Buda Reclinado mede impressionantes 35 metros de comprimento e foi construída por volta de 1098, durante a dinastia Xia Ocidental Crédito: Zhangzhugang / Wikimedia Commons

Outro passeio importante é o Templo Mati, a cerca de 65 quilômetros do centro. A atração reúne grutas budistas escavadas há mais de 1.600 anos, paisagem da montanha Qilian, cavernas, esculturas e elementos da cultura do povo yugur.

Como chegar

O principal ponto de entrada é a cidade de Zhangye, que funciona como base para quem deseja conhecer a atração.

De avião: a forma mais rápida de chegar até lá é por via aérea. O aeroporto local, Aeroporto Zhangye Ganzhou, recebe voos domésticos de grandes centros como Pequim, Xangai e Xi’an, geralmente com conexões.

De trem: outra alternativa bastante utilizada é o trem de alta velocidade. Zhangye está conectada à malha ferroviária chinesa e pode ser acessada a partir de cidades como Lanzhou, em uma viagem que dura cerca de 3 a 4 horas. Para quem percorre rotas turísticas pelo interior da China, essa opção costuma ser prática e eficiente.