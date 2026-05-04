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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:04
O Parque Geológico Zhangye Danxia fica no noroeste da China e impressiona com suas colinas multicoloridas. A área é classificada como um Geoparque Global pela UNESCO e recebe cerca de 3 milhões de turistas anualmente, segundo o governo.
O geoparque abrange uma vasta extensão de aproximadamente 510 km², em que os turistas podem desfrutar da geologia única do local. Existem plataformas de observação para pedestres, mas passeios de balão e helicóptero também estão disponíveis.
Zhangye
Essa formação geológica não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo e começou a ser gerada há cerca de 106 milhões de anos. Ela nasceu do acúmulo de diversos sedimentos em lagos ancestrais da região.
Cada tipo de sedimento possuía sua própria composição química e formou camadas como as de um bolo no leito desses lagos. Ao longo de milhões de anos, as placas tectônicas se agitaram e empurraram essas camadas para a superfície.
Ao serem expostas ao ar em milênios diferentes, os minerais de cada camada foram oxidados de maneira única, gerando um mosaico de tons coloridos.
Dentro do Zhangye Danxia, os passeios aéreos são a principal experiência, além dos mirantes. O parque oferece voo panorâmico de helicóptero, voo cativo de balão e parapente motorizado para ver as colinas coloridas do alto.
Em Binggou Danxia, área do geoparque com cânions e formações rochosas, o visitante pode fazer passeio de camelo ao pôr do sol. A proposta é atravessar trechos da paisagem desértica enquanto a luz baixa destaca os paredões e o relevo.
O parque também oferece corridas de kart entre cânions, voltadas a quem busca uma experiência mais ativa. Segundo o geoparque, a atividade permite circular pela paisagem de Binggou Danxia e observar as marcas do tempo nas rochas.
Apesar de as montanhas serem o cartão-postal da região, a área urbana guarda suas próprias maravilhas. A cerca de 30 minutos de carro do parque, a cidade complementa o roteiro turístico.
Na área urbana de Zhangye, o roteiro pode começar pelo centro histórico, onde ficam templos, museus e construções antigas ligadas à Rota da Seda.
O Templo Dafo é uma das principais paradas na cidade. O complexo tem mais de 30 mil m² e abriga o maior Buda reclinado interno de madeira e argila da Ásia, além de torres, salões antigos e mais de 10 mil relíquias culturais.
Outro passeio importante é o Templo Mati, a cerca de 65 quilômetros do centro. A atração reúne grutas budistas escavadas há mais de 1.600 anos, paisagem da montanha Qilian, cavernas, esculturas e elementos da cultura do povo yugur.
O principal ponto de entrada é a cidade de Zhangye, que funciona como base para quem deseja conhecer a atração.
De avião: a forma mais rápida de chegar até lá é por via aérea. O aeroporto local, Aeroporto Zhangye Ganzhou, recebe voos domésticos de grandes centros como Pequim, Xangai e Xi’an, geralmente com conexões.
De trem: outra alternativa bastante utilizada é o trem de alta velocidade. Zhangye está conectada à malha ferroviária chinesa e pode ser acessada a partir de cidades como Lanzhou, em uma viagem que dura cerca de 3 a 4 horas. Para quem percorre rotas turísticas pelo interior da China, essa opção costuma ser prática e eficiente.
De carro, ônibus ou táxi: a partir do centro de Zhangye, o parque fica a aproximadamente 40 quilômetros de distância. O trajeto pode ser feito de ônibus turístico, táxi ou carro privado, com duração média de 40 a 60 minutos. Muitos hotéis na cidade também oferecem passeios organizados até o local, facilitando o deslocamento para visitantes estrangeiros.