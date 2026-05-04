RELEMBRE O CASO

Morto em acidente, Zau O Pássaro fez cover de Igor Kannário e brigou com cantor na justiça

Artista de 26 anos faleceu nesta segunda-feira (4), após carro colidir com fundo de caminhão em Feira de Santana

Kamila Macedo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:30

Igor Kannário processou Zau por uso indevido do nome artístico Crédito: Reprodução/Divulgação

A trajetória de Izac Bruno Coni Silva, o Zau O Pássaro, foi interrompida de forma trágica na manhã desta segunda-feira (4). O cantor de 26 anos estava em um veículo de passeio no km 436 da BR-116, em Feira de Santana, quando colidiu na traseira de um caminhão carregado de televisores que estava parado no acostamento. O acidente fatal ocorreu por volta das 7h20.

Nascido em Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano, Zau ganhou destaque no pagodão baiano pela semelhança vocal com Igor Kannário, ficando conhecido inicialmente por realizar covers do cantor. No início da carreira, ele adotou o nome artístico de "Zau Kannário", o que motivou um embate jurídico com sua maior referência musical. Igor Kannário acionou a Justiça por uso indevido de marca, resultando em uma decisão da Vara Empresarial de Salvador em junho de 2025.

Cantor Zau O Pássaro 1 de 6

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) determinou que o jovem suspendesse o uso do sobrenome artístico ou variações fonéticas similares, sob pena de multa de R$ 100 mil. A ação também envolveu as produtoras Crow Produções Ltda e Hills Produções Artísticas e Culturais Ltda, se baseando no registro da marca "Kannário" no INPI, válido até 2026. A sentença ordenou a exclusão de conteúdos que fizessem menção ao título "Igor Kannário Príncipe do Gueto".

O artista contou que chegou a ser bloqueado nas redes sociais por Igor e sua equipe, mas em entrevista ao podcast Aratu Tá On, Zau reforçou que a admiração pelo ídolo permanecia, independentemente do processo. “Kannário é referência no pagode. Independente das adversidades, ele continua sendo quem é. É admirável e motivo de orgulho ser comparado com ele”, declarou.

Já em entrevista ao jornal Massa, ele demonstrava entender a motivação do processo. Na ocasião, Zau revelou que o desentendimento inicial ficou no passado: "Nos primeiros dias sim, depois eu amadureci mais e entendi que também da minha parte houve um erro, entendeu? Mas não foi intencional, eu não quis prejudicar, até porque eu sou fã".