BATALHA JUDICIAL

Igor Kannário vence na Justiça e impede uso do nome artístico por 'Zau Kannário'

Decisão proíbe uso do nome "Kannário" e impõe multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento

O cantor Igor Kannário ganhou na Justiça o processo movido contra Izac Bruno Coni Silva, conhecido como “Zau Kannário”, por uso indevido do nome artístico. A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia determina que Zau interrompa imediatamente o uso do nome ou qualquer variação fonética similar, sob pena de multa de R$ 100 mil. >