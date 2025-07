TRABALHO

Especialista revela 'palavra mágica' para lidar com pessoas autoritárias no trabalho

Descubra como proteger sua saúde mental de chefes e colegas tóxicos

Interagir com pessoas autoritárias no dia a dia, seja no ambiente profissional ou pessoal, pode ser exaustivo e prejudicial à sua mente. Felizmente, existe um método simples e poderoso para mudar essa realidade e se proteger. >