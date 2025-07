DESPEDIDA

Neta de Preta Gil se desespera ao ver caixão sendo levado e cena comove; Carolina Dieckmann ampara

Garota de 9 anos era muito apegada à cantora

A despedida da cantora Preta Gil não tem sido fácil. Na tarde desta sexta-feira (25), uma imagem em especial apertou o coração de quem acompanhava o cortejo do corpo da artista. A neta dela, Sol de Maria, se desesperou ao ver o caixão da avó sendo fechado e levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros até o Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, onde haverá a cerimônia de cremação. >