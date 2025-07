EDUCAÇÃO

Edital oferece 400 bolsas de R$ 800 para professores da rede estadual; veja detalhes

Selecionados irão coordenar projetos científicos com estudantes da educação básica

Tharsila Prates

Publicado em 25 de julho de 2025 às 20:24

O benefício é uma ação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) Crédito: Divulgação/ Joá Souza GOVBA

Professores da rede estadual de ensino já podem se inscrever para o Edital de Concessão de Bolsas a Coordenadores de Clubes de Ciências, no âmbito do programa Bahia Faz Ciência na Escola. A iniciativa vai selecionar até 400 docentes para coordenar projetos científicos com estudantes da educação básica. As inscrições seguem abertas até o dia 8 de agosto, no site da fundação.>

O benefício é uma ação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). >

As bolsas são voltadas a professores responsáveis por criar e desenvolver Clubes de Ciências nas escolas dos 27 territórios de identidade da Bahia. Com duração de até 24 meses, a proposta busca fortalecer o ensino de ciências, incentivar o protagonismo estudantil e aproximar os alunos da cultura científica. Cada professor selecionado receberá uma (01) bolsa na modalidade Professor Pesquisador cujo valor é de R$ 800, de acordo com a Resolução de Bolsa Fapesb nº 05/2023.>

“Queremos que os estudantes enxerguem a ciência como parte do seu cotidiano e como uma possibilidade real de futuro, inclusive com impacto direto no território onde vivem”, explica o chefe de gabinete da Secti, Marcius Gomes.>

A distribuição contempla diferentes modalidades de ensino: 160 bolsas para escolas de tempo integral, 120 para unidades com educação profissional e tecnológica e outras 120 para escolas com ensino fundamental (2º ciclo) e/ou médio em tempo parcial. Ao menos 70% das vagas serão destinadas a professoras.>

A ação conta com investimento de R$ 8 milhões. A proposta também prevê a implantação da Trilha da Inovação, metodologia adaptada do Parque Tecnológico da Bahia que será levada para dentro das escolas. A trilha envolve etapas como cultura de patente, incubação de ideias e aceleração de projetos, com apoio de parceiros como Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Social da Indústria (Sesi).>