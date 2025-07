DECIDIU PARAR

Após alcançar recorde de novelas, atriz de ‘História de Amor’ se afastou da TV; veja por onde anda

Entre novelas e minisséries, atriz fez mais de 60 trabalhos na TV

Publicado em 25 de julho de 2025 às 21:35

Atriz vive personagem em reprise das tardes da TV Globo Crédito: Reprodução

Ao assistir as produções da teledramaturgia mais recentes, o público sente falta de um nome muito conhecido: Ana Rosa. A atriz que viveu Dalva, na atual reprise de ‘História de Amor’, no quadro “Edição Especial”, de novelas da tarde da Rede Globo, está longe das novelas há mais de uma década, mas na memória dos brasileiros, sobretudo dos que construíram uma relação afetiva com as novelas. >

A atriz deixou de participar de novelas após ‘A Lei do Amor’, de 2016. Ana chegou a conquistar o título de recordista mundial de participações em produções televisivas, incluindo novelas e minisséries, título que garantiu menção no Guinness Book em 2007. A artista acumula mais de 60 trabalhos na teledramaturgia.>

Hoje com 83 anos, a atriz, que viveu a tia de Helena (Regina Duarte), em ‘História de Amor’, divide a rotina entre o Brasil e Portugal, onde vive com a filha e o neto. Em entrevista ao Gshow, a atriz afirmou que mesmo com convites para retornar às novelas nos últimos anos, decidiu se manter afastada dos estúdios, para não ficar longe da família durante longos períodos, a exemplo de 9 meses, período em que normalmente são gravadas as telenovelas.>

No entanto, a atriz permanece trabalhando. Hoje está nos palcos na peça ‘Violetas na Janela’, e garante que fica ‘três a quatro meses’ no Brasil. Ana passou a se revezar entre os dois países após a filha Bia se mudar para Portugal com o neto Matheus.>

O espetáculo espírita ‘Violetas na Janela’, no qual também atua como diretora, ultrapassou 3 mil apresentações desde sua estreia e é considerado um dos mais longevos da cena brasileira. No primeiro semestre de 2024, ela voltou aos palcos em São Paulo.>